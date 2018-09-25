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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игорь Корнеев: Модрич может играть на высоком уровне еще 3-4 года
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, ставший лучшим игроком сезона-2017/18 по версии Международной федерации футбола (ФИФА), способен отыграть на высоком уровне еще порядка четырех лет. Об этом заявил чемпион и обладатель Кубка СССР, входивший в тренерский штаб сборной России, ставшей бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года Игорь Корнеев.
"Каждый год он становится все лучше и лучше. Это один из лучших полузащитников, действующих в манере box-to-box (между своей и чужой штрафной), и то, что его выбрали лучшим, является премией за ту работу, что он проделал. Тот же Криштиану Роналду наиграл на это звание, и понятно, что все больше смотрят в сторону форвардов, непосредственно делающих результат, - сказал Корнеев. - Но я очень рад, что приз дали Модричу, потому что это величайший игрок, который никогда не отпускает планку и держит свой высокий уровень. Глядя на конституцию его тела, считаю, что три-четыре года на таком уровне он способен поиграть".
Выступление в "Реале", в составе которого хорват, в частности, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, помогло ему получить звание лучшего в мире, считает специалист.
"Это такая база для того, чтобы такой хороший игрок, как Модрич превратился в монстра в хорошем смысле этого слова. Он никого не боится, выбирается из самых сложнейших ситуаций и во многом определяет игру той команды, за которую он играет, будь то "Реал" или сборная Хорватии. У хорватов не было бы такого успеха, если бы у них не было такого игрока как он", - отметил он.
ФИФА признала лучшим тренером по итогам сезона Дидье Дешама, под руководством которого сборная Франции выиграла чемпионат мира - 2018.
"Складывалось ощущение, что не было на турнире больше такой команды, которая прошла бы турнир без дополнительного времени. По ходу любого матча чувствовалось, что если нужно добавить, то она могла это сделать, образно говоря, нажав на педаль газа. И это уникальная вещь, поскольку на чемпионате мира не встретишь команд, которые бы производили такое впечатление", - сказал Корнеев.
ТАСС
"Каждый год он становится все лучше и лучше. Это один из лучших полузащитников, действующих в манере box-to-box (между своей и чужой штрафной), и то, что его выбрали лучшим, является премией за ту работу, что он проделал. Тот же Криштиану Роналду наиграл на это звание, и понятно, что все больше смотрят в сторону форвардов, непосредственно делающих результат, - сказал Корнеев. - Но я очень рад, что приз дали Модричу, потому что это величайший игрок, который никогда не отпускает планку и держит свой высокий уровень. Глядя на конституцию его тела, считаю, что три-четыре года на таком уровне он способен поиграть".
Выступление в "Реале", в составе которого хорват, в частности, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, помогло ему получить звание лучшего в мире, считает специалист.
"Это такая база для того, чтобы такой хороший игрок, как Модрич превратился в монстра в хорошем смысле этого слова. Он никого не боится, выбирается из самых сложнейших ситуаций и во многом определяет игру той команды, за которую он играет, будь то "Реал" или сборная Хорватии. У хорватов не было бы такого успеха, если бы у них не было такого игрока как он", - отметил он.
ФИФА признала лучшим тренером по итогам сезона Дидье Дешама, под руководством которого сборная Франции выиграла чемпионат мира - 2018.
"Складывалось ощущение, что не было на турнире больше такой команды, которая прошла бы турнир без дополнительного времени. По ходу любого матча чувствовалось, что если нужно добавить, то она могла это сделать, образно говоря, нажав на педаль газа. И это уникальная вещь, поскольку на чемпионате мира не встретишь команд, которые бы производили такое впечатление", - сказал Корнеев.
ТАСС
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