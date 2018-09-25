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Алексей Игонин: вместо Глушакова из "Спартака" может съехать Каррера

Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал конфликт между главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой и полузащитником красно-белых Денисом Глушаковым. Ранее Каррера заявил, что Глушаков в ближайшее время не вернется в команду.

"Учитывая результаты и ту игру, которую Глушаков в последнее время показывал, его расставание со "Спартаком" вполне реально. Другой вопрос, как мне видится со стороны, когда Каррера изначально пытался выправить ситуацию, возникли проблемы.

Это была первая стадия, а сейчас у "Спартака" идет вторая стадия: есть уже проблемы с игроками, кого-то отстраняют, кого-то берут. Молчаливая реакция руководства говорит только о том, что, вполне возможно, съедет Каррера, а Глушаков останется. Пока здесь 50 на 50", - сказал Игонин в эфире программы "Такой футбол".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Игонин Спартак Глушаков Каррера
Сегодня, 18:48
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№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Если горький опыт 16-летнего пребывания в жопе Федуна хоть чего-нибудь научил, то он расстанется с Каррерой, когда свинарник будет играть в стыковых матчах. И то... дождётся сначала результата.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:11) #
  • +2
  •  (4)

не думаю.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: lukash Балашиха (Сегодня, 19:08) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Неее ну это правильно..Таких макаронников, долбанных возомнивших себя Муссолини нужно гнать ссаными тряпками..Денис Глушаков!!!!! Наш капитан!!! Глушаков и Спартак вместе!!!! Глушаков это победа!!!!
Регистрация: 16.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 19:02) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Это претензия на Иксперта? В зените нЕчего "обсуждать"? Бессвязаный бред и отсутствие логики в суждениях - залог быть "приглашённый звездой"?
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
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