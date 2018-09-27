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Геннадий Орлов: российский футбол должен перейти на 60-70 игр в сезоне

Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что одой из главных проблем футбола в России является относительно небольшое количество матчей в сезоне.

"Я считаю, что российский футбол должен перейти на 60-70 игр в сезоне. Сегодня проводим 35-40 матчей, и поэтому у нас нет высокого темпа все 90 минут. В Англии, Италии, Испании, Германии — везде играют по два матча в неделю. И нам надо обязательно играть чаще", — сказал Орлов в эфире "Эха Москвы" в Санкт-Петербурге"

Действующим чемпионом Премьер-Лиги является "Локомотив", набравший 60 очков в 30 матчах сезона-2017/18. Команда Юрия Сёмина одержала 18 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов
Сегодня, 20:04
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№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
Орлов выжил из ума. Он думает, климат у нас тоже как в Германии, чтобы играть дополнительные матчи в декабре-феврале??
В Англии, Италии, Испании, Германии — везде играют по два матча в неделю.

Как и у нас. Выходные - чемпионат, будни - еврокубки, Кубок или сборная.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:10) #
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online

Какая то тень решила в очках обезьяны и с волосатыми руками прихлопнуть кота. Мне насрать сказал кот и насрал на голову мэтру : ваши волосатые крепкие руки в гавне по уши!.Говнадий Засреевич.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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