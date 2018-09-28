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Александр Кокорин: к матчу с "Анжи" нужно подойти со всей ответственностью

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура РПЛ с "Анжи".

"У нас бывают и тяжёлые встречи - команда пока в стадии построения своей игры. Нам больше удаются домашние матчи. Дома много создаем и забиваем, например как в матче с "Локомотивом".

Главное, чтобы так продолжалось и дальше. Именно на это мы рассчитываем в матче с "Анжи". Нужно максимально ответственно подойти к этой встрече и не думать, что из Махачкалы будет просто увезти три очка", – цитируют Кокорина "Известия".
Матч "Анжи" – "Зенит" состоится 30 сентября в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена". Начало – в 14:00 мск.
Теги: Анжи Зенит Кокорин
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