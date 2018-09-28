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Георгий Тигиев: победа над "Тамбовом" придаст нам уверенности

В матче 1/16 Кубка России против "Тамбова" защитник Георгий Тигиев дебютировал за "Крылья Советов" и отыграл все 120 минут. После игры футболист ответил на вопросы.

– Я рад дебютировать за "Крылья". Как оценить свою игру... Пойдет (улыбается). Уже давно не играл, а в этом матче пришлось сыграть 120 минут. Если честно, подустал прилично. Не все получалось, после долгой паузы сложновато было, но этим себя не оправдываю. Если оценивать свою готовность по десятибалльной шкале, то поставлю себе 7-8 баллов, – поделился игрок.

– Первый тайм игры против "Тамбова" "Крылья" никак не могут занести себе в актив – у команды многое не получалось. Во второй половине матча наша команда переломила ход встречи и в итоге вырвала победу. Что можешь сказать о кубковом поединке?

– Ну да, у нас в первом тайме игра не складывалась. Не знаю, почему. Недооценки соперника не было: мы знали, что "Тамбов" лидирует в ФНЛ и это хорошая команда. Тем более кубковые игры, когда нужно настроиться на один матч. Главное, что мы победили и прошли дальше. У нас получилось выпрямить игру и забить голы.

– Психологически эта победа поможет "Крыльям"?

– Конечно. Перед игрой с "Тамбовом" каждый настраивался только на победу не только потому, что это турнир на выбывание и надо проходить дальше, но и для того, чтобы взбодриться психологически. Я думаю, победа нам придаст уверенности. Теперь будем настраиваться на "Рубин" и поедем в Казань за очками.

– Раньше Кубок России не обходился без сенсаций. В этот раз в 1/8 прошли все команды РПЛ, за исключением "Уфы". В чем причина таких перемен?

– Мы с ребятами сегодня обсуждали это, кстати. Из команд ФНЛ только "Нижний Новгород" пробился в 1/8. Ну и остался матч "Тюмень" – ЦСКА. Не знаю, с чем это связано. Может, в прошлом году команды недонастраивались на эти поединки. Просто команды Премьер-лиги выиграли на этот раз, вот и всё.

– Ты одним из последних присоединился к команде. Насколько быстро удалось адаптироваться в коллективе?

– В принципе, времени много не потребовалось. Со многими ребятами я был уже знаком. Через 2-3 дня я уже чувствовал себя здесь, как дома. Коллектив хороший, и ребята дружные. Я заметил, что в Самаре очень добрые люди. Надеюсь, у нас получится хороший сезон.

– Позади – 8 туров РПЛ. Ближайший соперник "Крыльев", "Рубин" – какой он сейчас?

– Если честно, пристально за "Рубином" не следил. Легко нам не будет, как, впрочем, с любой командой РПЛ. Будем готовиться, тренер даст нужные установки. Будем подстраиваться под "Рубин" и настраиваться на них. В Казани будет видно, как сложится всё.

"Крылья Советов"
Теги: Тигиев Крылья Советов Тамбов
Сегодня, 17:05
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