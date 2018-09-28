"Зенит" проведёт товарищеский матч с "Шальке-04"

18 ноября "Зенит" на своей домашней арене в Санкт-Петербурге проведёт товарищеский матч с "Шальке 04".Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.Сотрудничество клубов началось 10 октября 2006 года, когда в Гельзенкирхене был подписан договор между двумя командами.