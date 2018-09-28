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"Зенит" проведёт товарищеский матч с "Шальке-04"

18 ноября "Зенит" на своей домашней арене в Санкт-Петербурге проведёт товарищеский матч с "Шальке 04".

Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.

Сотрудничество клубов началось 10 октября 2006 года, когда в Гельзенкирхене был подписан договор между двумя командами.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Шальке
Сегодня, 17:06
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№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:47) #
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  •  (6)

Цитата: Пивовед
Междусобойчик газпромовских игрушек..

Тарасовское гавно завидливо ещё посмотрит на истинных мастеров.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:11) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Сотрудничество клубов началось 10 октября 2006 года, когда в Гельзенкирхене был подписан договор между двумя командами.


Междусобойчик газпромовских игрушек..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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