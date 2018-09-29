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Жена Мамаева: из колхоза пока некуда уезжать

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказала подробности о разводе с футболистом.

"Про развод не пошутила. Где Паша? Не знаю. На базе, наверное. Из колхоза пока некуда уезжать. Я уже к нему привыкла, видимо. Если бы муж меня обожал, он бы так со мной не поступал. Никто никому не изменил. Не верю никаким слухам, просто Паша резко стал другим. Что-то случилось. Я не знаю, что происходит. Ничего у нас не получается. Скорее всего, будет только больше ругани дальше. Мы не можем ни к чему прийти, значит у нас что-то не так. Паша ничего не хочет менять и считает, что нам не по пути. Не знаю, как голы, а семья у нас по швам трещит.

Когда человек мне врет по мелочи, это странно. Я агрессивно на это реагирую. Он говорит, что скрывать нечего, но на телефоне уже стоит пароль. Я другую бабу не чувствую. Может, она есть, а я – бесчувственная. Сейчас, наверное, пойдут еще ссоры, финансовые ссоры. Они уже начались. Инициатором развода сначала была я, а теперь он. Сказала: «Я приду, скажу, что люблю и не дам развод», а он сказал, что нас суд все равно разведет. Я все время прощала, давала вторые шансы и закрывала глаза. Он, видимо, устал быть неправым.

Чего он хочет? Думаю, и так понятно. Когда жена как диван – хорошо. А если она еще и доверяет – вообще кайф. Когда жена куда-то девается, начинаются упреки. Сначала он нормально относился к моим поездкам, потом стал упрекать. Это длится уже три месяца. Я и так уже много терпела. Все говорят, что мы помиримся, но мы так еще не ругались. Думаю, это уже конец. Он говорит сам, что больше так не может. Финиш", – рассказала Мамаева в прямом эфире в своем инстаграме.

Sport24
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 12:45
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(3)
№6 Написал: casabl (Сегодня, 14:14) #
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online

Опаньки, нах!
А хде тут футбол, или я попал в лигу сексуальных реформ?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: Александр Мишу Тюмень (Сегодня, 13:39) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Дааааааааааааа у ней в теле мозги отсутствуют, потребительское отношение к жизни пресыщенная кобыла, развод пойдет ей в науку, наделают детей вместо кукол паскудники оба и жестокие твари по отношению к детям.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№4 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 13:29) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Динамо» М
тебе на ферме самое место, коровам хвосты крутить
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№3 Написал: borisshev Краснодар (Сегодня, 13:27) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Сколько яда ,слюней и угроз у колхозной княгыни!
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
№2 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 13:15) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Все понятно. Типичные житейские проблемы, когда люди по долгу в разных местах находятся. Вопрос только в одном - зачем выносить сор из избы?

Развелись по тихому - сделали сухое заявление для прессы - и дело закрыто.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: TAJIRAT татарстан (Сегодня, 13:14) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
про колхоз-плюнула в колодец.
Регистрация: 12.02.2011 [жалоба]
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