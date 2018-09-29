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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Жена Мамаева: из колхоза пока некуда уезжать
Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказала подробности о разводе с футболистом.
"Про развод не пошутила. Где Паша? Не знаю. На базе, наверное. Из колхоза пока некуда уезжать. Я уже к нему привыкла, видимо. Если бы муж меня обожал, он бы так со мной не поступал. Никто никому не изменил. Не верю никаким слухам, просто Паша резко стал другим. Что-то случилось. Я не знаю, что происходит. Ничего у нас не получается. Скорее всего, будет только больше ругани дальше. Мы не можем ни к чему прийти, значит у нас что-то не так. Паша ничего не хочет менять и считает, что нам не по пути. Не знаю, как голы, а семья у нас по швам трещит.
Когда человек мне врет по мелочи, это странно. Я агрессивно на это реагирую. Он говорит, что скрывать нечего, но на телефоне уже стоит пароль. Я другую бабу не чувствую. Может, она есть, а я – бесчувственная. Сейчас, наверное, пойдут еще ссоры, финансовые ссоры. Они уже начались. Инициатором развода сначала была я, а теперь он. Сказала: «Я приду, скажу, что люблю и не дам развод», а он сказал, что нас суд все равно разведет. Я все время прощала, давала вторые шансы и закрывала глаза. Он, видимо, устал быть неправым.
Чего он хочет? Думаю, и так понятно. Когда жена как диван – хорошо. А если она еще и доверяет – вообще кайф. Когда жена куда-то девается, начинаются упреки. Сначала он нормально относился к моим поездкам, потом стал упрекать. Это длится уже три месяца. Я и так уже много терпела. Все говорят, что мы помиримся, но мы так еще не ругались. Думаю, это уже конец. Он говорит сам, что больше так не может. Финиш", – рассказала Мамаева в прямом эфире в своем инстаграме.
Sport24
"Про развод не пошутила. Где Паша? Не знаю. На базе, наверное. Из колхоза пока некуда уезжать. Я уже к нему привыкла, видимо. Если бы муж меня обожал, он бы так со мной не поступал. Никто никому не изменил. Не верю никаким слухам, просто Паша резко стал другим. Что-то случилось. Я не знаю, что происходит. Ничего у нас не получается. Скорее всего, будет только больше ругани дальше. Мы не можем ни к чему прийти, значит у нас что-то не так. Паша ничего не хочет менять и считает, что нам не по пути. Не знаю, как голы, а семья у нас по швам трещит.
Когда человек мне врет по мелочи, это странно. Я агрессивно на это реагирую. Он говорит, что скрывать нечего, но на телефоне уже стоит пароль. Я другую бабу не чувствую. Может, она есть, а я – бесчувственная. Сейчас, наверное, пойдут еще ссоры, финансовые ссоры. Они уже начались. Инициатором развода сначала была я, а теперь он. Сказала: «Я приду, скажу, что люблю и не дам развод», а он сказал, что нас суд все равно разведет. Я все время прощала, давала вторые шансы и закрывала глаза. Он, видимо, устал быть неправым.
Чего он хочет? Думаю, и так понятно. Когда жена как диван – хорошо. А если она еще и доверяет – вообще кайф. Когда жена куда-то девается, начинаются упреки. Сначала он нормально относился к моим поездкам, потом стал упрекать. Это длится уже три месяца. Я и так уже много терпела. Все говорят, что мы помиримся, но мы так еще не ругались. Думаю, это уже конец. Он говорит сам, что больше так не может. Финиш", – рассказала Мамаева в прямом эфире в своем инстаграме.
Sport24
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