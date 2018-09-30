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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Массимо Каррера: когда такие команды закрываются в обороне, мы не находим варианты для вскрытия
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч Премьер" высказался о матче с "Ростовом" (0:1).
- В чем проблема "Спартака"?
- Когда такие команды закрываются в обороне, мы не находим варианты для вскрытия. Даже если соперник много не создает, то при первой ошибке нас наказывает. Мы медленно играли с мячом, у нас не получалось воспользоваться свободными зонами. Нам нужно не делать ошибок во время игры. Нужно продолжать работать.
- Ощущаете давление трибун?
- Тренер всегда чувствует давление. Мы делаем нашу работу, стараемся делать это как можно лучше.
- В чем проблема "Спартака"?
- Когда такие команды закрываются в обороне, мы не находим варианты для вскрытия. Даже если соперник много не создает, то при первой ошибке нас наказывает. Мы медленно играли с мячом, у нас не получалось воспользоваться свободными зонами. Нам нужно не делать ошибок во время игры. Нужно продолжать работать.
- Ощущаете давление трибун?
- Тренер всегда чувствует давление. Мы делаем нашу работу, стараемся делать это как можно лучше.
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