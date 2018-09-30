Массимо Каррера: когда такие команды закрываются в обороне, мы не находим варианты для вскрытия

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч Премьер" высказался о матче с "Ростовом" (0:1).- Когда такие команды закрываются в обороне, мы не находим варианты для вскрытия. Даже если соперник много не создает, то при первой ошибке нас наказывает. Мы медленно играли с мячом, у нас не получалось воспользоваться свободными зонами. Нам нужно не делать ошибок во время игры. Нужно продолжать работать.- Тренер всегда чувствует давление. Мы делаем нашу работу, стараемся делать это как можно лучше.