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Массимо Каррера: когда такие команды закрываются в обороне, мы не находим варианты для вскрытия

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч Премьер" высказался о матче с "Ростовом" (0:1).

- В чем проблема "Спартака"?

- Когда такие команды закрываются в обороне, мы не находим варианты для вскрытия. Даже если соперник много не создает, то при первой ошибке нас наказывает. Мы медленно играли с мячом, у нас не получалось воспользоваться свободными зонами. Нам нужно не делать ошибок во время игры. Нужно продолжать работать.

- Ощущаете давление трибун?

- Тренер всегда чувствует давление. Мы делаем нашу работу, стараемся делать это как можно лучше.

Теги: Каррера Спартак Ростов
Сегодня, 21:16
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№40 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Corner
А разве мы уж прямо в такой уж закрытый футбол играли? По-моему, Каррера чуть перегибает.

это давно уже стало дежурной фразой у него


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№39 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 22:37) #
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Болеет за:
«Ростов»
А разве мы уж прямо в такой уж закрытый футбол играли? По-моему, Каррера чуть перегибает.


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№38 Написал: rfgbnfy (Сегодня, 22:18) #
  • +1
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online

Странная история??? Гулиева,Зуева выгоняют..., а очень мягко сказано - НИКАКОЙ ломовитский играет почему то за Спартак.Ну фотографируется он там в одежде BOSS, да флаг в руки, но зачем же таких на поле то выпускать, он же "МЁРТВЫЙ".
Регистрация: 25.07.2016 [жалоба]
№37 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 22:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Его ещё не уволили???? Удивлен....


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№36 Написал: Apant1 (Сегодня, 22:05) #
  • +3
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online

Справедливое поражение, ничего не создали. При такой обороне, надо заставлять игроков, буквально таранить с мячом штрафную, перепасы при такой плотности, возможны при более высоком классе исполнителей. Смелее, таранить и не падать от ветра, тогда толк будет, а на это неприятно смотреть
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№35 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 22:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Карреру в отставку немедленно!!! иначе и Вильяреалу влетим!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№34 Написал: Бриг (Сегодня, 21:56) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: belozero
Уже не может. В основном сбитые летчики.

А другие сбитые летчики, Зуев, Паршивлюк, Бакаев, за другие команды играют...и успешно...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№33 Написал: FC CSKA Москва (Сегодня, 21:54) #
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online

Цитата: капля никотина
Да, да - давайте срочно выгоним Карреру , на радость лошадям с бомжами, а после будем сладостно страдать по "багажу Карреры".

Ну долбoeбы просто невозможные.

Миш, и не говори- победите в следующем туре- Каррера -Бог!!!! впрочем, как обычно....море разливанное-рейнгольдсназаровкафельниковловчевидное
Регистрация: 23.11.2017 [жалоба]
№32 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:54) #
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online

Скоро останется последний вариант для вскрытия - вскрытия трупа.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№31 Написал: oblom (Сегодня, 21:52) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Умиляет эта фраза:"Мы делаем свою работу".Да нет,вы отбываете номер,работаете вы спустя рукава.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№30 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:48) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну что, роль Пилипчука в том сезоне Спартака все увидели? Или опять слепошарыми стали?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№29 Написал: honey (Сегодня, 21:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Матч не смотрел. У них не получилось падать около штрафной или что? Адриано то играл?
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№28 Написал: belozero Ленинградская область Кириши (Сегодня, 21:46) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бриг
.Нормальный состав у Спартака... и за чемпионство может бороться..

Уже не может. В основном сбитые летчики.
Регистрация: 12.09.2007 [жалоба]
№27 Написал: FC CSKA Москва (Сегодня, 21:46) #
  • -1
  •  (5)
online

что то и болельщиков Спама не видно...ведь 70 городов!!!! АУУУУУ, где вы шмарадоны 72 местного разлива... всё по бабкам в тарасовку разбежались? smile smile smile
Регистрация: 23.11.2017 [жалоба]
№26 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:45) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лимончег
Массимо прямо слово в слово Валеру процитировал 5-летней давности smile

А вот теперь найди эту цитату с ссылочкой, иначе ты П И З Д А Б О Л. Слово в слово.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№25 Написал: Лимончег (Сегодня, 21:44) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Да, да - давайте срочно выгоним Карреру , на радость лошадям с бомжами, а после будем сладостно страдать по "багажу Карреры".

Ну долбoeбы просто невозможные.

В таких случаях в дело должен вступить хозяин клуба и дать по щам игроками, если они явно сливают тренера. а в спартаке опг ромашка похожа имеет очень сильное влияние и крышу в руководстве
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№24 Написал: Александр Тверь (Сегодня, 21:43) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
КАРРЕРА ТРЕНЕР КОМАНДЫ ФНЛ. А ТО И НИЖЕ РАНГОМ.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
№23 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:40) #
  • -2
  •  (4)
online

Да, да - давайте срочно выгоним Карреру , на радость лошадям с бомжами, а после будем сладостно страдать по "багажу Карреры".

Ну долбoeбы просто невозможные.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№22 Написал: Бриг (Сегодня, 21:40) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Lols
Сразу было понятно, у спортака состав не уровня первой пятерки рпл
..Нормальный состав у Спартака... и за чемпионство может бороться...Только вот, игроков по своим местам расставить..Многие не на своих местах...Тот же Попов, Ханни..Спартаковские "максимки" врозь играют..А дуэт Адриано и Зе Луиша, довольно грозно бы выглядел...Ну и кому-то на лавку пора..Молодых из их Спартака -2 подтягивать, пока у тамошних пацанов , глаза горят и стараются...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№21 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:37) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: utekay
Че ж вы на тренировках отрабатываете ?

стандарты

...но больше падения негров у чужой штрафной
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№20 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 21:35) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Была такая песня-как приятен этот мир посмотри...
А у нас другая-как приятен свиночпок посмотри...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№19 Написал: Thor (Сегодня, 21:33) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это все уже давно заметили , вопрос в другом , что вы делаете на тренировках ? grimacing


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№18 Написал: Конь1969 Тамбовская обл (Сегодня, 21:30) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Ну не виноватая я!
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№17 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: P. Holmberg
Неправильные команды против Кареры играют((( Дайте ему другие команды в соперники, тогда он покажет класс.

Да да например Ливерпуль.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№16 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 21:29) #
  • +5
  •  (5)

Цитата: Александр
Ты же тренер. Ты только готов бабки получать? Ты говно, а не тренер. ПОШЁЛ СУК%....... ВОН.

Твоим родителям должно быть стыдно за тебя !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№15 Написал: Лимончег (Сегодня, 21:29) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Lols,
Думаю все дело не в составе и тренере. У них руководство е...нутое smile Прочти например интервью брата федуна, такую чушь нес, да и сам федун тот еще клоун - реформатор хренов, у себя в клубе не может порядок навести, так еще во весь российский футбол полез
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: кандид
Че ж вы на тренировках отрабатываете ?

стандарты


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№13 Написал: _strelez_ ростов (Сегодня, 21:28) #
  • +3
  •  (5)

йопта... вот это отмаз...)))
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
№12 Написал: Бриг (Сегодня, 21:27) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Вроде бы о том что: - Когда такие команды закрываются в обороне, мы не находим варианты для вскрытия. Массимо Каррера говорил совсем не давно...Или ошибаюсь..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№11 Написал: moroal75 Dzerginsk (Сегодня, 21:27) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Наступает то, что я предсказывал. После ухода Пилипчука - команда перестанет быть управляемой и перестанет играть. Главную роль в чемпионском сезоне играл Пилипчук. Без него команды нет.
Регистрация: 18.11.2014 [жалоба]
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