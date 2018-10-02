Источник: решение по увольнению Карреры будет принято по итогам двух ближайших матчей

"Спартак" изучает возможность отставки Массимо Карреры с поста главного тренера команды.Руководство красно-белых не уверено в том, что итальянец способен выправить ситуацию. Решение будет принято по итогам двух ближайших матчей Однако к двум ближайшим матчам (с "Вильярреалом" в Лиге Европы и с "Енисеем" в РПЛ) команду будет готовить Каррера.В случае увольнения "Спартаку" придется выплатить ему компенсацию в размере около 1,5 миллиона евро – зарплата до конца срока контракта (он завершается в мае 2019 года).