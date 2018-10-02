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Источник: решение по увольнению Карреры будет принято по итогам двух ближайших матчей

"Спартак" изучает возможность отставки Массимо Карреры с поста главного тренера команды.

Руководство красно-белых не уверено в том, что итальянец способен выправить ситуацию. Решение будет принято по итогам двух ближайших матчей Однако к двум ближайшим матчам (с "Вильярреалом" в Лиге Европы и с "Енисеем" в РПЛ) команду будет готовить Каррера.

В случае увольнения "Спартаку" придется выплатить ему компенсацию в размере около 1,5 миллиона евро – зарплата до конца срока контракта (он завершается в мае 2019 года).

СЭ
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 09:46
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№17 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:44) #
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«Зенит»
Руководство спартака кидает человеку спасательный круг. Каррера не дурак, урузумил, что являет собой свинячье общество, и прекрасно этим воспользуется. Да и Федун, в принципе молодец, опытный, понимает, что если поток свинячьего гнева попёр, то его уже не остановить, и надо как-то отблагодарить Карреру за чемпионство. Вот и протянул ему руку помощи, пока он жив. Звучит странно, конечно, но мы имеем дело с нетрадиционным клубом, у них вот такое проявление благородства: избавить людину от собственной карающей руки.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№16 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 10:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Rasmuz,
А что должен решить Каррера? В том году после 8 туров у Спартака было 9 очков ,сейчас потеряв жиго и промеса ,по сути с третьим воротчиком,каррера не проиграл никому из лидеров.вот с куяли ему уходить самому?
Ща кстати 15очей


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
№15 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 10:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вот смешно ей богу. Каррера что ль виноват, что продали на флажке Промеса, плюс Травма Жиго. Это систем образующие игроки, равной замены нет у вас и чего тогда на тренера гнать?
Хотя мне в принципе то похер, что в свинарнике твориться, но по человеческих жаль тренера который столько сделал, да и тут не его а скорее вина руководства в лице Федуна.
Дело ваше короче.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
№14 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:27) #
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Вильяреал нас может просто уничтожить. Ну с Енисеем еще куда ни шло.

Но тема вышибания спартаковцев спартаковцами не умерла и процветает в Спартаке.

Какая гнида и мразота все-таки Федун. Липкий трусишка.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№13 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:18) #
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Решение уже вынесено, но не озвучено. За два матча ничего кардинально поменяться не может. Единственная надежда сэкономить на компенсации - это собственное решение Карреры.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:17) #
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Думаю это звездёж доброжелателей с целью создания дополнительной

А-ля гер, ком а-ля гер. Свиная субстанция не привыкшая к конкуренции , хочит поднять вселенскую истерику?. . Сэр, баржа с дураками приближается. Залп из всех орудий !


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№11 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 10:16) #
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online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Умиляют сектанты, причём тут Каррера который за 16 лет первый трофей взял? У вас команда ГОВНО, состав не уровня первой пятёрки РПЛ, дорогие бездарности Ханни и Педроша, половина состава бестолковых негров, капитан перед играми ходит по баням с проститутками, большинство игроков проституток из других клубов, скоро ещё кокаиновый наркоман подтянется, просто омерзительная говно команда
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№10 Написал: Батька (Сегодня, 10:12) #
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С Енисеем выйдет Еременка, положит треху и все будут орать какой Каррера гений !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№9 Написал: Oris (Сегодня, 10:12) #
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online

"Спартак" на 5-ом месте, а действующий чемпион на 7-ом. Вот и мусольте о "Локомотиве". Я, кстати не поклонник "Спартака".
Регистрация: 16.09.2018 [жалоба]
№8 Написал: Apant1 (Сегодня, 10:08) #
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Думаю это звездёж доброжелателей с целью создания дополнительной нервозности внутри коллектива. Спартак проиграл команде идущей на третьем месте и тренера увольняют, Зенит проиграл двенадцатой команде и всё нормально) ЦСКА проиграл Ростову с тем же 1-0 и Гончаренко гений, а Карреру в отставку) Или что может нет красивой, зрелищной игры? Так это чемпионат России, здесь ни у кого нет красивой, зрелищной игры, все мучаются
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№7 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DROOZD
Почему бэ Феде не озвучить наконец свою позицию об этом на официальном сайте,например?

он никогда этим не занимался. Он работает только через подставных: Аленичев- увольнение Старкова, Карпин, Титов, Калина- увольнение Черчесова; Карпин Дзюба- увольнение Эмери, Глушак и ОПГ- Каррера. И один и тот же сюжет.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Свинарник обветшал и разваливается


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
это минус 6 очков..
надо давно менять..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:01) #
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«Спартак»
Цитата: Жорж Милославский
Начали за здравие,а заканчивают.....бесконечная череда тренерских отставок....а так ли виноваты тренеры?очевидно,очень нездоровая обстановка внутри всего коллектива(да и нет его),группировки футболистов....разборки какие то....а по поводу Глушакова и компани,все правильно-еще в прошлом году надо было избавляться от них,посредственности,возомнившие себя великими.....

Правильнее было бы чтобы увольнение Глушака и Ко провел новый тренер, по факту их сегодняшней формы и желания выкладываться.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:59) #
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Цитата: DROOZD
Почему бэ Феде не озвучить наконец свою позицию об этом на официальном сайте,например?

Базаров? - не пойти ли Вам вослед в сибирь на рудники. Позиция Федуна давно ясна и прозрачна. Мимикрия, вторичность , подстройка за Зенитом в кильватере.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 09:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Почему бэ Феде не озвучить наконец свою позицию об этом на официальном сайте,например?


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
№1 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 09:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Начали за здравие,а заканчивают.....бесконечная череда тренерских отставок....а так ли виноваты тренеры?очевидно,очень нездоровая обстановка внутри всего коллектива(да и нет его),группировки футболистов....разборки какие то....а по поводу Глушакова и компани,все правильно-еще в прошлом году надо было избавляться от них,посредственности,возомнившие себя великими.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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