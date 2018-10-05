Станислав Черчесов станет гостем популярной программы на "Первом канале"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов станет гостем программы "Познер" на Первом канале.Автор и ведущий программы Владимир Познер проанонсировал в своем инстаграме выход в эфир беседы с Черчесовым 8 октября.Напомним, что под руководством Черчесова сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала.