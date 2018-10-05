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Станислав Черчесов станет гостем популярной программы на "Первом канале"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов станет гостем программы "Познер" на Первом канале.

Автор и ведущий программы Владимир Познер проанонсировал в своем инстаграме выход в эфир беседы с Черчесовым 8 октября.



Напомним, что под руководством Черчесова сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала.
Теги: Черчесов
Сегодня, 15:16
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#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:09)
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  •  (5)
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Санитар для Кутарбы
Косноязычный,быдловато-хамовитый,себялюбивый павлин.Ничего нового от него не услышишь кроме того,что он самый великий,самый.самый.....

Не, мне понравилось его интервью после Хорватии.
Там можно было топор в воздух вешать, а журналисты с особенной тщательностью выбирали слова чтобы от Черчесова не огрести.
Очень контактный тренер, киловольт на 220.


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Believe LOKO (is reaL)

Joss не бань навсегда, please.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 16:01)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Косноязычный,быдловато-хамовитый,себялюбивый павлин.Ничего нового от него не услышишь кроме того,что он самый великий,самый.самый.....
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  Kytarba  Сочи (Сегодня, 15:44)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Химки»
Фантастика,просто фантастика сборная России не попала на полуфинал ЧМ,только и за после матчевой пенальти. как то все было просто,без каких то больших напряг...но в этой простоте и кроется огромный,невероятный труд.Сборная не выпендривалась,зная что они не выше классом своих конкурентов по группе,с Испанцами понимала,что в разы уступают в мастерстве сопернику и надо было выбрать одну единственную тактику для победы..повторяю это плод огромного труда,за что честь и хвала всему тренерскому составу сборной.Не устаю повторять молодцы!! настоящие мужики!!!
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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