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В Литве состоится матч памяти Константина Сарсании

7 октября в Литве состоятся торжественные мероприятия, посвященные памяти Константина Сарсании.

Сарсания в 2013-17 годах работал главным тренером литовского "Атлантаса" и оставил большой след в истории местного футбола. Последним местом работы Сарсании был "Зенит", где он работал спортивным директором клуба. 7 октября 2017 года Сарсания скончался в Москве.

7 октября в Клайпеде на центральном стадионе "Жальгирис" состоится открытие мемориальной доски Константину Сарсания. После церемонии пройдет товарищеский матч "Атлантаса" и игроков из Литвы, чьим агентом был Сарсания.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 18:46
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#1  utekay  Россия (Сегодня, 18:49)
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Болеет за:
«Зенит»
а у нас было что-то подобное памяти Кости?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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