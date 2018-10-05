Матч Россия – Швеция начнется на час позже из-за недосмотра УЕФА и РФС

Матч Лиги Наций Россия - Швеция начнется на час позже.Из-за недосмотра РФС и УЕФА стартовый свисток прозвучит не в 21.45 по мск (20.45 CET, стандартное время начала матчей УЕФА), а в 22.45 (21.45 CET).Калининградское время отличается от московского и отстает на один час. Это не было учтено при назначении времени, поэтому игра начнется на час позже.В связи с тем, что игра состоится уже 11 октября, было принято решение не менять время.Источник: https://www.ftbl.ru/news/7574675/#ixzz5T59qjTR1