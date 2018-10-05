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Матч Россия – Швеция начнется на час позже из-за недосмотра УЕФА и РФС

Матч Лиги Наций Россия - Швеция начнется на час позже.

Из-за недосмотра РФС и УЕФА стартовый свисток прозвучит не в 21.45 по мск (20.45 CET, стандартное время начала матчей УЕФА), а в 22.45 (21.45 CET).

Калининградское время отличается от московского и отстает на один час. Это не было учтено при назначении времени, поэтому игра начнется на час позже.

В связи с тем, что игра состоится уже 11 октября, было принято решение не менять время.

Источник: https://www.ftbl.ru/news/7574675/#ixzz5T59qjTR1

Официальный сайт Федерации футбола Швеции
Теги: Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 21:33
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#5  Смотрящий  Москва (Сегодня, 23:04)
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online
Болеет за:
«Спартак»
ИЗ-ЗА НЕДОСМОТРА УЕФА И РФС

Ну, нет у них смотрящих... flushed


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#4  Босх  Россия (Сегодня, 22:41)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
У- уровень!

Какой то отрицательный отбор у нас во всех органах УПРАВЛЕНИЯ...

Бездарности, рукожопы, неумехи...а порой и ничтожества.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#3  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 22:09)
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online
Болеет за:
«Спартак»
И самое главное-так во всём!!!
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 22:01)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ну. УЕФА - понятно, они-то что? А наши-то что, времени своего не знают? Вот - типичный пример "управления" футболом в России. Абсолютные бездари. Ничего не могут предвидеть, только - реагировать на факт...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:43)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
21 век на дворе. Аууу!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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