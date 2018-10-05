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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Схватка чемпионов и обладателей серебряных медалей, битва "Зенита" и "Краснодара". Превью 10 тура РПЛ (12)
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"Спартак" в матче с "Вильярреалом" установил антирекорд посещаемости в еврокубках на "Открытие Арене" (13)
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Константин Генич: на будущее Акинфеев будет знать, что крыть судей матом можно только в России (19)
Константин Генич: на будущее Акинфеев будет знать, что крыть судей матом можно только в России (19)
Матч Россия – Швеция начнется на час позже из-за недосмотра УЕФА и РФС
Матч Лиги Наций Россия - Швеция начнется на час позже.
Из-за недосмотра РФС и УЕФА стартовый свисток прозвучит не в 21.45 по мск (20.45 CET, стандартное время начала матчей УЕФА), а в 22.45 (21.45 CET).
Калининградское время отличается от московского и отстает на один час. Это не было учтено при назначении времени, поэтому игра начнется на час позже.
В связи с тем, что игра состоится уже 11 октября, было принято решение не менять время.
Источник: https://www.ftbl.ru/news/7574675/#ixzz5T59qjTR1
Официальный сайт Федерации футбола Швеции
Из-за недосмотра РФС и УЕФА стартовый свисток прозвучит не в 21.45 по мск (20.45 CET, стандартное время начала матчей УЕФА), а в 22.45 (21.45 CET).
Калининградское время отличается от московского и отстает на один час. Это не было учтено при назначении времени, поэтому игра начнется на час позже.
В связи с тем, что игра состоится уже 11 октября, было принято решение не менять время.
Источник: https://www.ftbl.ru/news/7574675/#ixzz5T59qjTR1
Официальный сайт Федерации футбола Швеции
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