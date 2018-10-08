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Александр Головин: уверен, что в "Монако" все наладится

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин прокомментировал неудачный старт команды в чемпионате Франции.

- Обращаете внимания, что про вас пишут в России?

- Заходил, читал, сейчас уже нет. Лучше не обращать внимания, когда про вас пишут хорошее, лучше это не читать. Также, когда пишут плохое.

- Жалеют вас, что "Монако" играет ужасно, в отличие от вас. Есть уверенность, что все наладится?

- Уверен в том, что в "Монако" наладится. У всех бывают черные полосы. Это не может продолжаться вечно. Просто нужна пауза.

- Первые впечатления от Монако?

- О жизни тяжело сказать, много времени тратил на восстановление, ездил на базу по 2-3 раза в день. Толком не могу ничего сказать, времени на это не было.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Головин
Сегодня, 19:28
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