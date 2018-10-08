Александр Головин: уверен, что в "Монако" все наладится

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин прокомментировал неудачный старт команды в чемпионате Франции.- Заходил, читал, сейчас уже нет. Лучше не обращать внимания, когда про вас пишут хорошее, лучше это не читать. Также, когда пишут плохое.- Уверен в том, что в "Монако" наладится. У всех бывают черные полосы. Это не может продолжаться вечно. Просто нужна пауза.- О жизни тяжело сказать, много времени тратил на восстановление, ездил на базу по 2-3 раза в день. Толком не могу ничего сказать, времени на это не было.