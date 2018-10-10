Андреас Гранквист: знаю Мамаева как футболиста. Футболист он хороший

Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист перед матчем Лиги наций с командой России прокомментировал инцидент с участием своего бывшего одноклубника по "Краснодару" Павла Мамаева.– Безусловно, я читаю, вопрос освещался в шведских СМИ. Не очень красивая ситуация, но я думаю, что российские правоохранительные органы вынесут правильный вердикт.– Я знаю Мамаева как футболиста. Футболист он хороший, но я там не был и не могу прокомментировать эту ситуацию, – сказал Гранквист.