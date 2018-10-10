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Андреас Гранквист: знаю Мамаева как футболиста. Футболист он хороший

Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист перед матчем Лиги наций с командой России прокомментировал инцидент с участием своего бывшего одноклубника по "Краснодару" Павла Мамаева.

– Слышали ли вы о том, что ваш бывший одноклубник Павел Мамаев может сесть в тюрьму? Могли ли вы представить, что он может избить человека?

– Безусловно, я читаю, вопрос освещался в шведских СМИ. Не очень красивая ситуация, но я думаю, что российские правоохранительные органы вынесут правильный вердикт.

– Какое впечатление у вас сложилось о Мамаеве?

– Я знаю Мамаева как футболиста. Футболист он хороший, но я там не был и не могу прокомментировать эту ситуацию, – сказал Гранквист.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гранквист Мамаев Краснодар
Сегодня, 22:58
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#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:01)
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дипломатичный швед smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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