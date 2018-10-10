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Кокорин и Мамаев признали вину в нападении на чиновника и водителя

Стали известны подробности допроса нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

По информации телеграм-канала Mash, футболисты признали вину и в нападении на чиновника Минпромторга Дениса Пака, и в избиении водителя ведущей Первого канала. Футболисты, как сообщается, крайне расстроены сложившейся ситуацией. На вопрос о неявке в отделение полиции сразу после инцидента Кокорин и Мамаев заявили, что пребывали в замешательстве и не знали, что им делать дальше.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 23:03
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(1)
#13  Черный Лис   (Сегодня, 23:15)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
То есть вы хотите им криминальную ответственность? Тут кажется, что условка и отстранение от проф.спорт. деятельности, в такой ситуации, это наилучший вариант.

Извините, а где вы такие законы видели? Разочарую, но таких нет.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#12  Дарко Панчев  N (Сегодня, 23:15)
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online
Болеет за:
«Рубин»
Цитата из сегодняшнего допроса
Мамаев — следователю: "Попробую ли вернуться в сборную России? Мне бы не сесть!"
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
#11  DIMANAJ  Саров (Сегодня, 23:12)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: Antip7
И что, посидят в углу на гречке, и опять в футбик шпилить?

А в чем проблема? Они и в футболе что-то натворили? Так вроде Мутку стулом никто не бил...к сожалению...

За мутку можно б было и наградить, ЗМС например.
Регистрация: 30.06.2012 [жалоба]
#10  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 23:11)
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Болеет за:
«Зенит»
крайне расстроены сложившейся ситуацией.
Пацталом.... АниЖеДети... Это когда я в 11 лет хлопнул карбидную бомбу так, что стеклом посекло моих товарищей, и меня на "козлике" привезли в отделения милиции - я "был крайне расстроен", а эти... Нет слов.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#9  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:11)
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Болеет за:
«Зенит»
а куда еще один чиновник делся? Где остальные фигуранты дела? Почему пострадавшие так путаются в показаниях? Зачем ГСУ сливает инфу мэш?


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#8  Ninja   (Сегодня, 23:10)
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Болеет за:
ЦСКА
Судья матча «Зенит» — «Динамо» Минск (8:1) задержан по подозрению в участии в договорняках

В Бельгии в рамках расследования дела о коррупции в местном футболе задержаны два арбитра — Барт Вертенген и Себастьен Дельферье. Об этом сообщает Le Soir.

Дельферье, который подозревается в участии в договорных матчах, может быть знаком российским болельщикам как главный судья ответной игры 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо».

Напомним, «Зенит» победил в том матче со счетом 8:1, хотя за неделю до этого потерпел разгромное поражение в Минске со счетом 0:4. После ответной игры в СМИ появились обвинения в адрес «Динамо» в сдаче матча. laughing
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#7  Antip7   (Сегодня, 23:10)
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Цитата: Черный Лис
Цитата: Antip7
И что, посидят в углу на гречке, и опять в футбик шпилить?

А в чем проблема? Они и в футболе что-то натворили?


То есть вы хотите им криминальную ответственность? Тут кажется, что условка и отстранение от проф.спорт. деятельности, в такой ситуации, это наилучший вариант. Но решать не мне.. мне пофиг
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#6  Дарко Панчев  N (Сегодня, 23:10)
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Болеет за:
«Рубин»
Ловче уже говорил сегодня про "банду Кокорина-Мамаева"))
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
#5  HardWar  Спб. (Сегодня, 23:08)
  • +3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это не я, это все водка и кокоин.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
#4  Черный Лис   (Сегодня, 23:07)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
И что, посидят в углу на гречке, и опять в футбик шпилить?

А в чем проблема? Они и в футболе что-то натворили? Так вроде Мутку стулом никто не бил...к сожалению...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#3  Antip7   (Сегодня, 23:06)
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online

"Футболисты, как сообщается, крайне расстроены сложившейся ситуацией"

И что, посидят в углу на гречке, и опять в футбик шпилить?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#2  Marlboro  Москва (Сегодня, 23:06)
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Болеет за:
«Спартак»
Рауфик неувеновний.


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Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  DIMANAJ  Саров (Сегодня, 23:05)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Невиноватая я, сам не ведаю что творю.
Регистрация: 30.06.2012 [жалоба]
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