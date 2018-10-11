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Жена Дзюбы выразила поддержку супруге Кокорина

Жена нападающего "Зенита" Артема Дзюбы Кристина поддержала одноклубника своего мужа Александра Кокорина и его супругу Дарью Валитову.

"Дашулик, Саша, держитесь! Все образуется! Мы с вами", — написала Кристина Дзюба Валитовой в сети вопросов и ответов ASKfm.

Напомним, сегодня стало известно, что по итогам двух случаев избиения граждан с участием Кокорина и Мамаева в отношении футболистов было возбуждено дело о хулиганстве по предварительному сговору.

Страница Валитовой в соцсети Ask
Теги: Кокорин Дзюба Мамаев
Сегодня, 15:10
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(0)
#3  fd65   (Сегодня, 16:04)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Я так прнимаю, что теперь все жены футболистов должны выступить со словами поддержки этим отморозкам.... Хотя их понять можно-есть что терять...
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#2  ЕРЖ   (Сегодня, 15:50)
  • 0
  •  (2)

А Орзул?


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Если в кране нет воды, то Тюмень идет вперед!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#1  xxd   (Сегодня, 15:15)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Стулом ее немедленно переeбать
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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