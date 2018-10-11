Жена Дзюбы выразила поддержку супруге Кокорина

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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16:24
Иностранный журналист - о Кокорине: лицо аморальной беззаботности современного футбола (фото) (1)
Иностранный журналист - о Кокорине: лицо аморальной беззаботности современного футбола (фото) (1)
15:53
"Нас очень жестко оскорбили, и мы сорвались" - Павел Мамаев дал первый комментарий после драк (14)
"Нас очень жестко оскорбили, и мы сорвались" - Павел Мамаев дал первый комментарий после драк (14)
13:51
"Водка - это ужас!" - Кокорин отрицает, что употреблял крепкие спиртные напитки перед драками (34)
"Водка - это ужас!" - Кокорин отрицает, что употреблял крепкие спиртные напитки перед драками (34)
11:47
Интерфакс: установлены все участники драки с участием Кокорина и Мамаева, им предложено добровольно явиться в полицию (4)
Интерфакс: установлены все участники драки с участием Кокорина и Мамаева, им предложено добровольно явиться в полицию (4)
10:35
Другими участниками драк с участием Кокорина и Мамаева правоохранительные органы займутся позже (14)
Другими участниками драк с участием Кокорина и Мамаева правоохранительные органы займутся позже (14)
08:20
Арбитр матча "Зенит" - "Динамо" Минск (8:1) задержан по подозрению в участии в договорных играх (18)
Арбитр матча "Зенит" - "Динамо" Минск (8:1) задержан по подозрению в участии в договорных играх (18)
02:37
Александр Емельяненко: с удовольствием поспаррингую с Кокориным и Мамаевым, пусть приходят в зал (7)
Александр Емельяненко: с удовольствием поспаррингую с Кокориным и Мамаевым, пусть приходят в зал (7)
02:06
"Не волнуйтесь за вашего ***. Наш суд - самый *** в мире". На Первом канале ответили отцу Мамаева (видео) (34)
"Не волнуйтесь за вашего ***. Наш суд - самый *** в мире". На Первом канале ответили отцу Мамаева (видео) (34)
01:05
Очевидец инцидента с Кокориным и Мамаевым: водитель провоцировал ребят, если брать с мужских понятий (61)
Очевидец инцидента с Кокориным и Мамаевым: водитель провоцировал ребят, если брать с мужских понятий (61)
00:02
Хоккейный клуб "Челны" пожизненно запретил Кокорину и Мамаеву посещать свои матчи и буфет (18)
Хоккейный клуб "Челны" пожизненно запретил Кокорину и Мамаеву посещать свои матчи и буфет (18)
Вчера, 23:44
Италия и Украина сыграли вничью
Италия и Украина сыграли вничью
Жена Дзюбы выразила поддержку супруге Кокорина
Жена нападающего "Зенита" Артема Дзюбы Кристина поддержала одноклубника своего мужа Александра Кокорина и его супругу Дарью Валитову.
"Дашулик, Саша, держитесь! Все образуется! Мы с вами", — написала Кристина Дзюба Валитовой в сети вопросов и ответов ASKfm.
Напомним, сегодня стало известно, что по итогам двух случаев избиения граждан с участием Кокорина и Мамаева в отношении футболистов было возбуждено дело о хулиганстве по предварительному сговору.
Страница Валитовой в соцсети Ask
"Дашулик, Саша, держитесь! Все образуется! Мы с вами", — написала Кристина Дзюба Валитовой в сети вопросов и ответов ASKfm.
Напомним, сегодня стало известно, что по итогам двух случаев избиения граждан с участием Кокорина и Мамаева в отношении футболистов было возбуждено дело о хулиганстве по предварительному сговору.
Страница Валитовой в соцсети Ask
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