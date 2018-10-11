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Евгений Ловчев: банду Кокорина и Мамаева надо надолго запирать в тюрьму

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев считает, что нападающий "Зенита"Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев должны сесть в тюрьму.

8 октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

"Мне стыдно, горько, что эти уроды опозорили мою профессию футболиста. Это просто банда какая-то. Я всё время жил среди людей, а они оторвались от общества. Само это поведение я могу объяснить только тем, что они были пьяные в доску, когда уже ничего не соображали. Мы видим просто извергов, которых оправдать ничем нельзя. Когда говорят, что разбирают одну статью, другую, я вижу только одно: эту банду надо надолго запирать в тюрьму. Вот и всё", — сказал Ловчев в эфире "Первого канала".

"Чемпионат.сом"
Сегодня, 16:37
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(5)
#19  46avangard   (Сегодня, 17:47)
  • +1
  •  (3)
online

бородач,
ну да. будет показательная "порка". Это очевидно уже всем.
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#18  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 17:37)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Отъедь от любого областного центра 50-100 км, и ты заипешься ноги в кровь стирать чтобы 40 тыр заработать, 25 т.р. уже алигарх в деревне...
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#17  бородач  счётная палата (Сегодня, 17:31)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: 46avangard
Во во! А если до суда доходит - то как правило лепят административку со штрафом в 5 000 (это минимальный) за побои. Какие 5 лет?!!!
Пы.Сы. в суде можно сказать при мне было - судили таксиста тот битой отфигачил клиента, и ацана - на работе своему сотруднику навалял. двом по 5000 руб. административку дали и всё


Да все правильно ты излагаешь, но тут то подтекст вон какой --адвокаты отказываются --значит дело тухлое--будет как в 37г...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#16  46avangard   (Сегодня, 17:29)
  • +3
  •  (3)
online

если чинуши у нас получают по полмильёна ,а простые люди по 20тр

у нас средняя з/п по России 40 т.р. (хотя скорее средняя 20 т.р.), ченуши получают тока офиц. 400 т.р.. Это больше в 10 раз! Нигде в развитых странах такого нет. Максимум превышение в 3,5 раза в Португалии по-моему.
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#15  46avangard   (Сегодня, 17:20)
  • 0
  •  (2)
online

бородач,
Во во! А если до суда доходит - то как правило лепят административку со штрафом в 5 000 (это минимальный) за побои. Какие 5 лет?!!!
Пы.Сы. в суде можно сказать при мне было - судили таксиста тот битой отфигачил клиента, и ацана - на работе своему сотруднику навалял. двом по 5000 руб. административку дали и всё
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#14  alex792510  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:20)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Всем адекватным и так понятно - Ясен hрен, никто никого не посадит (максимум условка - это не наказание). Че сцаться кипятком? Другой вопрос че дальше делать с "золотой" молодежью?
Регистрация: 6.03.2018 [жалоба]
#13  бородач  счётная палата (Сегодня, 17:12)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: KARASS
простой человечишка года на 4 сразу бы попал за такую конитель

Да брось ты куйню пороть,таких дел миллионы-- зашли в кафе,ногой зацепил коленку оппонента ---"ты окуел дядя ,борты стеши---- ты кого на куй послал?" и понеслась писда по полю--- потом родные достают деньги,смазывают аппарат ментуры,те улаживают отношения с клиентами и все шито крыто --- в наше же дело примешали политику и дали команду фас и понеслось ....


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#12  Фонтанка  Питер (Сегодня, 17:05)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KARASS
поэтому ук можно заменить баблом -так бывает

Так бывает , потому , что наша рыба в голове совсем гнилая. В нашей стране , закон, никогда не был един для всех.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#11  игра  г. Москва (Сегодня, 17:02)
  • 0
  •  (6)
online

Кот спасет из тюрьми жертв отсталого мышления. Выпилив решетку , он свистнет и поведет товарищей на свободу от полудурков из Тарасовки. Он знал все ходы, господа.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#10  бородач  счётная палата (Сегодня, 16:59)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Фонтанка
Семимильный идиот, до сих пор сожалеет о том что, родился не вовремя. Зависть - плохо.
Фу, быть таким !


Его не только зависть гложет,он ещё и кровожадный и к тому же жополиз , властям умеет лизнуть ,потому и имеет свой кусок и от телевидения и от радио и от газет--а не будет петь в унисон с властями выкинут на куй ,а у него вроде жена молодая ...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#9  46avangard   (Сегодня, 16:55)
  • -1
  •  (9)
online

сказал Ловчев в эфире "Первого канала"

Зато за счет них попиариться на тв, да баблишка поднять за участие в программе - совесть не мучает. Гнус пля
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#8  KARASS   (Сегодня, 16:55)
  • +2
  •  (4)

Цитата: Parshin
Кокорин и Мамаев свое некрасивое дело уже сделали и залетели на видео и, понятно, ответят, по соответствующим статьям кодексов, скорее всего - штраф и пару лет условно...
ГЛАВНОЕ и положительное в другом - этот криминальный эпизод - наглядный урок другим молодым и не очень футболистам: Ребята, ТАК НЕЛЬЗЯ - нынче подобное может не проскочить - кругом сейчас снимают и выкладывают в Сеть (!!!) -. можно и поплатиться!

пару лет условно-это сильно а может совсем ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ простой человечишка года на 4 сразу бы попал за такую конитель правда живем в кап стране поэтому ук можно заменить баблом -так бывает wink
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#7  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:53)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Parshin,
А почему только футболистам?только они что ли пи*дят кого хотят. Вон надзиратели толпой на видео ***чили осуждённого это нормально, и что и за это да ничего, посадили хоть кого
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
#6  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 16:52)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уже на всех каналах засветился, сердобольный
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#5  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 16:51)
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну если тебя в дурку упакуют то можно и их в тюрьму....
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#4  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:51)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Чиновники сейчас орут на все лады по этому делу. Вместо этого сделайте так, чтобы зарплаты игроков в футболе снизились на несколько порядков, хотя бы.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#3  Фонтанка  Питер (Сегодня, 16:51)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
эту банду надо надолго запирать в тюрьму. Вот и всё", — сказал Ловчев

Семимильный идиот, до сих пор сожалеет о том что, родился не вовремя. Зависть - плохо.
Фу, быть таким !


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#2  Гастэряну   (Сегодня, 16:51)
  • +2
  •  (8)
online

что значит надолго? на срок не более, чем предусмотрено статьёй УК.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#1  Parshin   (Сегодня, 16:45)
  • -2
  •  (4)

Кокорин и Мамаев свое некрасивое дело уже сделали и залетели на видео и, понятно, ответят, по соответствующим статьям кодексов, скорее всего - штраф и пару лет условно...
ГЛАВНОЕ и положительное в другом - этот криминальный эпизод - наглядный урок другим молодым и не очень футболистам: Ребята, ТАК НЕЛЬЗЯ - нынче подобное может не проскочить - кругом сейчас снимают и выкладывают в Сеть (!!!) -. можно и поплатиться!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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