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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Ловчев: банду Кокорина и Мамаева надо надолго запирать в тюрьму
Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев считает, что нападающий "Зенита"Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев должны сесть в тюрьму.
8 октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
"Мне стыдно, горько, что эти уроды опозорили мою профессию футболиста. Это просто банда какая-то. Я всё время жил среди людей, а они оторвались от общества. Само это поведение я могу объяснить только тем, что они были пьяные в доску, когда уже ничего не соображали. Мы видим просто извергов, которых оправдать ничем нельзя. Когда говорят, что разбирают одну статью, другую, я вижу только одно: эту банду надо надолго запирать в тюрьму. Вот и всё", — сказал Ловчев в эфире "Первого канала".
"Чемпионат.сом"
8 октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
"Мне стыдно, горько, что эти уроды опозорили мою профессию футболиста. Это просто банда какая-то. Я всё время жил среди людей, а они оторвались от общества. Само это поведение я могу объяснить только тем, что они были пьяные в доску, когда уже ничего не соображали. Мы видим просто извергов, которых оправдать ничем нельзя. Когда говорят, что разбирают одну статью, другую, я вижу только одно: эту банду надо надолго запирать в тюрьму. Вот и всё", — сказал Ловчев в эфире "Первого канала".
"Чемпионат.сом"
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