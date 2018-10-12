Министр спорта Татарстана: планируем в ближайшем будущем сделать обогрев трибун на "Казань-Арене"

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов отметил, что "Казань-Арена" скоро обзаведется системой обогрева трибун."Если смотреть на среднюю посещаемость, то она неплохая, чуть больше 20 тысяч человек. Понятно, когда приезжают гранды, то люди идут на трибуны, собирается и под 30 тысяч. Когда приезжает соперник из нижней части таблицы, люди, к сожалению, не так охотно идут, но я уверен, что это все исправится.Сегодня мы можем говорить о сезонности — когда команда играет в такую прохладную погоду, особенно вечером, то не очень комфортно находиться на трибунах. В перспективе мы планируем сделать некий обогрев стадиона, есть ряд современных технологий. Это вопрос финансирования, потому что там дорогостоящее оборудование, пока мы изучаем эту историю, есть предварительный проект, сейчас ищем систему, схему финансирования.Потихоньку мы возвращаем болельщика на трибуны", — сказал Леонов.