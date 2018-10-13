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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Мирча Луческу: защищаю Кокорина и Мамаева, но не оправдываю
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги наций против национальной команды России, а также прокомментировал арест российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Наставник сборной Швеции, ваш коллега, сказал, что пересмотрел подробно все игры сборной России на ЧМ-2018 и только тогда придумал фишку, как противостоять команде Станислава Черчесова. Есть ли у вас свой рецепт?
- Я знаю секрет, но вам эту тайну не открою. Мы сыграли с Россией в Турции, многое о ней знаем. Во время матча все увидите.
- У кого из хорошо вам знакомых игроков больше шансов вернуться в сборную - у Турана или у Кокорина? (Туран сломал нос турецкому артисту, а Кокорин за избиение двух людей отправился в СИЗО на 2 месяца).
- Завтра мы играем без Турана, а Россия без Кокорина. Остальное мне неинтересно. Только игроки, которые завтра сыграют.
Это грустная история. Знаю Кокорина, он хороший парень и хороший футболист, у нас были отличные отношения. Сейчас слишком много используют его имя в медиа. Если бы это был обычный человек, то никакого скандала бы не было. Они бы просто принесли извинения, пожали бы руки, извинились, оплатили бы ущерб. Если бы это были не Кокорин или Мамаев, никто бы об этом не говорил больше. Я их не оправдываю, но хотел бы из защитить. Я был зол, когда увидел видео, не понимаю как такое могло произойти. С наказанием нужно быть аккуратным, и выбрать адекватное решение.
– Почему вы тренируетесь не на "Фиште"?
– РФС хочет не использовать газон сегодня. Похоже, он не очень хорошего качества. Они обратились к нам, мы согласились.
- Кто лучше - Россия или Турция?
- Они сильнее физически, на поле более активны, чем мы. Сборная Турции играет технически.
- Наставник сборной Швеции, ваш коллега, сказал, что пересмотрел подробно все игры сборной России на ЧМ-2018 и только тогда придумал фишку, как противостоять команде Станислава Черчесова. Есть ли у вас свой рецепт?
- Я знаю секрет, но вам эту тайну не открою. Мы сыграли с Россией в Турции, многое о ней знаем. Во время матча все увидите.
- У кого из хорошо вам знакомых игроков больше шансов вернуться в сборную - у Турана или у Кокорина? (Туран сломал нос турецкому артисту, а Кокорин за избиение двух людей отправился в СИЗО на 2 месяца).
- Завтра мы играем без Турана, а Россия без Кокорина. Остальное мне неинтересно. Только игроки, которые завтра сыграют.
Это грустная история. Знаю Кокорина, он хороший парень и хороший футболист, у нас были отличные отношения. Сейчас слишком много используют его имя в медиа. Если бы это был обычный человек, то никакого скандала бы не было. Они бы просто принесли извинения, пожали бы руки, извинились, оплатили бы ущерб. Если бы это были не Кокорин или Мамаев, никто бы об этом не говорил больше. Я их не оправдываю, но хотел бы из защитить. Я был зол, когда увидел видео, не понимаю как такое могло произойти. С наказанием нужно быть аккуратным, и выбрать адекватное решение.
– Почему вы тренируетесь не на "Фиште"?
– РФС хочет не использовать газон сегодня. Похоже, он не очень хорошего качества. Они обратились к нам, мы согласились.
- Кто лучше - Россия или Турция?
- Они сильнее физически, на поле более активны, чем мы. Сборная Турции играет технически.
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