Футболист молодежки "Зенита" в инстаграме оскорбил "Спартак" (фото)

Защитник молодежной команды "Зенита" Андрей Анисимов после победы над сверстниками из "Спартака" (1:0) опубликовал в инстаграме пост оскорбительного содержания в адрес красно-белых.Напомним, молодежка "Зенита" вырвала победу во встрече в компенсированное время благодаря голу Владислава Молчана.