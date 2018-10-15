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Футболист молодежки "Зенита" в инстаграме оскорбил "Спартак" (фото)

Защитник молодежной команды "Зенита" Андрей Анисимов после победы над сверстниками из "Спартака" (1:0) опубликовал в инстаграме пост оскорбительного содержания в адрес красно-белых.

Напомним, молодежка "Зенита" вырвала победу во встрече в компенсированное время благодаря голу Владислава Молчана.

Футболист молодежки "Зенита" в инстаграме оскорбил "Спартак" (фото)
Теги: Зенит Спартак Фото
Сегодня, 16:08
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21
(9)
#21  лысый  Москва (Сегодня, 16:52)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Сегодня в 19.30 мы будем унижать спартак - в Хоккей с шайбой!


в бутсах на льду smiley
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
#20  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:43)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Apant1
никто не будет его вырубать топором

сегодня в моде стулья


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#19  Apant1   (Сегодня, 16:42)
  • 0
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online

Цитата: Zamba
Цитата: checkmate
Прошу прощения перед "Спартаком" за излишние эмоции. Больше такого не повторится. Извините, кого обидел! - написал Анисимов.

что написано пером - не вырубишь и топором (с)

Да бросьте, парень совсем молодой, никто не будет его вырубать топором
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#18  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:42)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anatolik189
после отсоса у всей команды,вместе с запасными!

спартаковские ценности


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#17  Makc33   (Сегодня, 16:42)
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online

Цитата: scorpion 69
Цитата: RenarTickle
Всё, что вы хотели знать о "культурном" городе...

я молчу уж про ваш Масквабад,где % коренного населения составляет всего 12,остальное лимита,да чернозадая плесень

Считал лично? У вас их не меньше ю Да и нет плохой национальности,есть плохие люди и хорошиие Иной чернозадый гораздо образованее и порядочнее тебя например
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#16  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:41)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: checkmate
Прошу прощения перед "Спартаком" за излишние эмоции. Больше такого не повторится. Извините, кого обидел! - написал Анисимов.

что написано пером - не вырубишь и топором (с)


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#15  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 16:40)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Прощение получит только после отсоса у всей команды,вместе с запасными!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#14  checkmate  checkmate (Сегодня, 16:35)
  • 0
  •  (4)

Защитник молодежной команды "зенита" Андрей Анисимов в своем Инстаграме удалил оскорбительный комментарий, сделанный в адрес "Спартака", оставив только командное фото дубля сине-бело-голубых. 18-летний футболист также извинился перед красно-белыми.

- Прошу прощения перед "Спартаком" за излишние эмоции. Больше такого не повторится. Извините, кого обидел! - написал Анисимов.
Регистрация: 21.02.2016 [жалоба]
#13  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:33)
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
по смыслу правильно, но не по содержанию


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#12  Сибирячок   (Сегодня, 16:31)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
да он же просто говнюк
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#11  Черный Лис   (Сегодня, 16:29)
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Два года тюрьмы! Не меньше! А поскольку подобные "оскорбления" здесь обычное дело, предлагаю сесть в Бутырку всем сайтом.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#10  Gotikaoleg   (Сегодня, 16:27)
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Будущий Кокорин
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 16:24)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Дибил, повёл себя, как свинья.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  scorpion 69  колпино (Сегодня, 16:24)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RenarTickle
Всё, что вы хотели знать о "культурном" городе...

я молчу уж про ваш Масквабад,где % коренного населения составляет всего 12,остальное лимита,да чернозадая плесень
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#7  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 16:19)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Медведь Русский
Дзагоев вообще на камеру орал то же самое про Зенит.... у футболистов переодически видимо мозг клинить начинает.

Теперь ломается постоянно,карма она такая
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#6  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:16)
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Сегодня в 19.30 мы будем унижать спартак - в Хоккей с шайбой! smile


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#5  Медведь Русский   (Сегодня, 16:14)
  • +8
  •  (12)

собственно...одно дело когда мы это говорим. но футболистам публично такое говорить не стоит, ибо не красиво
Дзагоев вообще на камеру орал то же самое про Зенит.... у футболистов переодически видимо мозг клинить начинает.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#4  LIAZ677   (Сегодня, 16:14)
  • +5
  •  (23)

А ещё удивляемся, откуда берутся Кокорины и Мамаевы. Вот оттуда и берутся, из этой газовонючей раздевалки. Вначале просто фото, а потом стулом по башке и в камеру на нары.
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
#3  Skyline  СПБ (Сегодня, 16:12)
  • -9
  •  (25)
online
Болеет за:
«Зенит»
подгорание свинных жоп обеспечено


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#2  RenarTickle  Москва (Сегодня, 16:11)
  • +8
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
Всё, что вы хотели знать о "культурном" городе...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#1  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 16:11)
  • +6
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
Птичий грипп от бакланов подхватил... Детёныш.


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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