Денис Глушаков - о заявлениях адвоката жены: я не комментирую это

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после перенесенного матча 6-го тура молодежного первенства с "Зенитом" (0:1) отказался комментировать слова адвоката Сергея Жорина, который представляет интересы супруги футболиста Дарьи, о том, что он может сесть в тюрьму.– Я не комментирую.