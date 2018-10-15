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Денис Глушаков - о заявлениях адвоката жены: я не комментирую это

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после перенесенного матча 6-го тура молодежного первенства с "Зенитом" (0:1) отказался комментировать слова адвоката Сергея Жорина, который представляет интересы супруги футболиста Дарьи, о том, что он может сесть в тюрьму.

– Вы слышали заявления адвоката своей супруги Сергея Жорина?

– Я не комментирую.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 16:17
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