Адвокат Мамаева: конфликты с сокамерниками невозможны в таких условиях

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о состоянии игрока после встречи с ним в СИЗО-2 "Бутырка".Хавбек по решению Тверского районного суда заключен под стражу до 8 декабря.– Сейчас Павел в ровном, нормальном состоянии, – сказал Бушманов. – Он готов активно защищать себя, надеется на благоприятный результат, который позволит ему в дальнейшем продолжить свою профессиональную спортивную деятельность и воссоединиться с семьей.– Какие могут быть конфликтные ситуации у тех, кто находится в одинаковых условиях? Они вполне сносные для такого учреждения. Каких-либо неудобств Мамаев не испытывает.