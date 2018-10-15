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Адвокат Мамаева: конфликты с сокамерниками невозможны в таких условиях

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о состоянии игрока после встречи с ним в СИЗО-2 "Бутырка".

Хавбек по решению Тверского районного суда заключен под стражу до 8 декабря.

– Сейчас Павел в ровном, нормальном состоянии, – сказал Бушманов. – Он готов активно защищать себя, надеется на благоприятный результат, который позволит ему в дальнейшем продолжить свою профессиональную спортивную деятельность и воссоединиться с семьей.

– Удалось ли поладить с сокамерниками? Не было ли конфликтов?

– Какие могут быть конфликтные ситуации у тех, кто находится в одинаковых условиях? Они вполне сносные для такого учреждения. Каких-либо неудобств Мамаев не испытывает.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 18:35
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#1  Critique   (Сегодня, 18:46)
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Просто сокамерников нет, только стены )
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
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