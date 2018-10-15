"Локомотив" отказался брать ответственность за долги Тарасова

В пресс-службе "Локомотива" прокомментировали информацию, согласно которой у полузащитника команды Дмитрия Тарасова образовались долги по алиментам.Адвокат бывшей жены футболиста Оксаны Тарасовой Сергей Жорин сегодня сообщил, что это случилось из-за того, что «Локомотив» начислял их не должным образом. По его словам, "Локомотив" получил исполнительный лист по решению суда, признал задолженность, однако отказался ее погашать, ссылаясь на финансовые трудности."Информация о якобы имеющихся финансовых проблемах клуба не соответствует действительности. Финансовое состояние клуба стабильно и к делу отношения не имеет. Клуб удерживает у игрока алименты и перечисляет их его бывшей супруге Оксане Тарасовой ежемесячно. У нас нет данных о том, что наш футболист Дмитрий Тарасов умышленно уклонялся от уплаты алиментов. Ситуация не имеет отношения к клубу и футболу. Вопрос об уплате алиментов и их исчислении находится в компетенции суда и судебных приставов" — сообщили в пресс-службе "Локомотива".