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"Локомотив" отказался брать ответственность за долги Тарасова

В пресс-службе "Локомотива" прокомментировали информацию, согласно которой у полузащитника команды Дмитрия Тарасова образовались долги по алиментам.

Адвокат бывшей жены футболиста Оксаны Тарасовой Сергей Жорин сегодня сообщил, что это случилось из-за того, что «Локомотив» начислял их не должным образом. По его словам, "Локомотив" получил исполнительный лист по решению суда, признал задолженность, однако отказался ее погашать, ссылаясь на финансовые трудности.

"Информация о якобы имеющихся финансовых проблемах клуба не соответствует действительности. Финансовое состояние клуба стабильно и к делу отношения не имеет. Клуб удерживает у игрока алименты и перечисляет их его бывшей супруге Оксане Тарасовой ежемесячно. У нас нет данных о том, что наш футболист Дмитрий Тарасов умышленно уклонялся от уплаты алиментов. Ситуация не имеет отношения к клубу и футболу. Вопрос об уплате алиментов и их исчислении находится в компетенции суда и судебных приставов" — сообщили в пресс-службе "Локомотива".

Sport24
Теги: Тарасов Локомотив
Сегодня, 20:33
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#2  Barmaley   (Сегодня, 21:17)
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online

Цитата: Сибирячок
Как то я не понял, у клуба нет бухгалтера? Проще простого через бухгалтерию перечислять алименты.

Исполнительный лист как раз и передается в бухгалтерию работодателя. Там указан расчетный счет получателч алиментов. Другое дело, если черная бухгалтерия у них бонусы распределяет левые. Но это уже совсем другая история. Этим должен следственный комитет заниматься. Речь как раз о этом идет вероятно.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 20:35)
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как то я не понял, у клуба нет бухгалтера? Проще простого через бухгалтерию перечислять алименты.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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