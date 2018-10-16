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Александр Зотов: в российском футболе началась охота на ведьм

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов поделился мнением о последних скандалах в российском футболе.

"Слушайте, эти случаи и раньше происходили. Футболисты – такие же живые люди. И в зависимости от характера попадают в те или иные ситуации. Кто-то живет тихой спокойной жизнью, а кто-то тусуется. В общем, так же, как и все остальные – все зависит от склада характера, ума, возраста, хобби и так далее. Просто все уже начинают перегибать палку. Началась какая-то охота на ведьм. Но футболистам, безусловно, нужно внимательно относиться к своему публичному поведению. Им надо понимать, что они – медийные персоны, и должны контролировать себя в публичном пространстве, в социальных сетях, на публике и так далее", - цитирует Зотова "Спорт-Экспресс".
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