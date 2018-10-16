Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Артем Дзюба: неизвестно кто выдает себя за мою жену

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в своем инстаграме пояснил, что пользователи с именами "Кристина Дзюба" не имеют отношения к его жене.

"Друзья! Спешу предупредить вас: неизвестно кто в Инстаграме выдает себя за мою жену. У моей жены нет аккаунта ни в инстаграме, ни в любых других социальных сетях! Не ведитесь на фейков", - написал Дзюба в сториз.
Теги: Дзюба
Сегодня, 01:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  sysoeff.dim  Дятьково (Сегодня, 02:48)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Знает ли актёр Том Круз о существовании игрока Зенита Том Круза...


--------------------
Когда мы едины,мы непобедимы!!!
Регистрация: 13.11.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.