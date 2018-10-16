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Форвард "Енисея" Михаил Костюков прооперирован

Нападающий "Енисея" Михаил Костюков перенес операцию в итальянской клинике "Вилла Стюарт".

"Операция прошла успешно. На восстановление уйдет от трех до четырех месяцев. Думаю, к зимним сборам уже буду готов! Сейчас нахожусь в Риме, 20 октября поеду домой. Очень сильно хочу вернуться на поле. Желаю "Енисею" удачи в следующих играх. Обязательно буду болеть за свою команду!", - цитирует Костюкова официальный сайт клуба.
Теги: Костюков Енисей
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