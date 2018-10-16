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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Общественная наблюдательная комиссия: подача апелляций на арест подняла настроение Кокорину и Мамаеву
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, как форвард "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев, которые находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка", отнеслись к новости о том, что их адвокаты подали апелляции на арест. Их рассмотрят в пятницу, 19 октября.
"Подача апелляций была, в принципе, ожидаемой, потому что сторона защиты не согласна с мерой пресечения и выступала против. Понятно, что соответствующее ходатайство подали бы. Любое поданное в срок ходатайство для обвиняемого уже хорошая новость. Не сомневаюсь, что эта информация подняла настроение Кокорину и Мамаеву. Но они все равно очень переживают", - цитирует Мельникова "Спорт-Экспресс".
Футболисты взяты под стражу до 8 декабря по решению Тверского районного суда Москвы. Они обвиняются в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" после нападения на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на двух чиновников Минпромторга - Дениса Пака и Сергея Гайсина.
"Подача апелляций была, в принципе, ожидаемой, потому что сторона защиты не согласна с мерой пресечения и выступала против. Понятно, что соответствующее ходатайство подали бы. Любое поданное в срок ходатайство для обвиняемого уже хорошая новость. Не сомневаюсь, что эта информация подняла настроение Кокорину и Мамаеву. Но они все равно очень переживают", - цитирует Мельникова "Спорт-Экспресс".
Футболисты взяты под стражу до 8 декабря по решению Тверского районного суда Москвы. Они обвиняются в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" после нападения на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на двух чиновников Минпромторга - Дениса Пака и Сергея Гайсина.
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