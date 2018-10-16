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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Общественная наблюдательная комиссия: подача апелляций на арест подняла настроение Кокорину и Мамаеву

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, как форвард "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев, которые находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка", отнеслись к новости о том, что их адвокаты подали апелляции на арест. Их рассмотрят в пятницу, 19 октября.

"Подача апелляций была, в принципе, ожидаемой, потому что сторона защиты не согласна с мерой пресечения и выступала против. Понятно, что соответствующее ходатайство подали бы. Любое поданное в срок ходатайство для обвиняемого уже хорошая новость. Не сомневаюсь, что эта информация подняла настроение Кокорину и Мамаеву. Но они все равно очень переживают", - цитирует Мельникова "Спорт-Экспресс".

Футболисты взяты под стражу до 8 декабря по решению Тверского районного суда Москвы. Они обвиняются в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" после нападения на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на двух чиновников Минпромторга - Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 14:26
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#3  Сибирячок   (Сегодня, 14:52)
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«Спартак»
А завтра Паку героя России дадут. Что делать? Вот сцука. Пак ..герой России.... Абракадабра...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  на и мудрейший  север (Сегодня, 14:42)
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online

теперь это не просто пак, а пак орденоносец.. настроение убавится..
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  junga  Сочи (Сегодня, 14:41)
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Болеет за:
«Зенит»
Шансов маловато, наш суд как флюгер, по настроению власти ориентирутся. Есть резонас от депутатов и чиновников значит будут сидеть до суда, части статей позволяют. Хотя понятно что по факту мера пресечения чрезмерная, если тока кто-то из серьезных людей впряжется и выступят поручителями, то может быть


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
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