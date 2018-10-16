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Антон Заболотный: Семак изменил атмосферу в команде - теперь мы бьемся друг за друга в каждом матче

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный поделился впечатлениями от работы с Сергеем Семаком.

"Для меня важнее всего, что главный тренер русский. Теперь стало легче понимать тот футбол, который он хочет увидеть.

Ну и атмосфера в команде изменилась. Все видят, как мы бьемся друг за друга в каждом матче. Соответственно, и результат даем хороший", – цитируют Заболотного "Известия"
Теги: Заболотный Зенит Семак
Сегодня, 19:05
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#2  студия дускай   (Сегодня, 21:00)
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online

есть разные способы изменения атмосферы - газпрому то известно достоверно....)
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#1  13iv74  земля (Сегодня, 20:10)
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Бьются... Стульями
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
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