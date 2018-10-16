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Адвокат Пака: мой клиент не имеет претензий к Мамаеву

Наталья Шатихина, адвокат Дениса Пака, сообщила, что у её клиента нет претензий к полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.

"По действиям с участием доверителя Пака были подтверждены ранее данные им показания. В целом все участники дали подписку о неразглашении данных предварительного расследования.

В отношении действий Павла Мамаева у нашего доверителя не было каких-либо расхождений в показаниях, поскольку, как видно на отрывках видеозаписи, в причинении вреда лично Денису Паку он не участвовал. Так что к нему претензий нет", - заявила адвокат.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 22:04
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(6)
#7  Barmaley   (Сегодня, 23:05)
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Цитата: Zamba
Мамаев не участвовал в избиении Пака, он бил Гайсина

laughing

А прокурор попросит освободить Мамаева в зале суда и выплатить компенсацию за незаконное лишение свободы. blush
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#6  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:45)
  • +1
  •  (1)

" Что касается братьев Кокориных, то они принесли извинения, раскаялись в содеянном. Всё было в очень корректной форме, стороны поняли друг друга. Пока мы не знаем, какую статью нам намерены предъявить. В данный момент мы являемся только подозреваемыми, все вопросы к следствию. О примирении с Паком разговор был. Мы принесли извинения, ждём реакции. Ответа пока не получили. Руки друг другу не пожали», — передаёт слова адвоката Кокориных корреспондент «Чемпионата».


Наталья Шатихина, адвокат руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака, подтвердила, что её клиент не имеет претензий к полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Шатихина отметила также, что игрок участвовал в избиении генерального директора НАМИ Сергея Гайсина.
smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#5  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 22:39)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
На мамая пох в деле с Паком.
Кокосу вкрячить по полной
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#4  нетрал   (Сегодня, 22:38)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Цитата: нетрал
в обратку?

В ***тку. Читай лучше, слепошарый.

..ты переведи ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 22:25)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
в обратку?

В ***тку. Читай лучше, слепошарый.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  нетрал   (Сегодня, 22:23)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
в обратку?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#1  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:19)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мамаев не участвовал в избиении Пака, он бил Гайсина

laughing


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
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