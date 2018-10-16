Адвокат Пака: мой клиент не имеет претензий к Мамаеву

Наталья Шатихина, адвокат Дениса Пака, сообщила, что у её клиента нет претензий к полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву."По действиям с участием доверителя Пака были подтверждены ранее данные им показания. В целом все участники дали подписку о неразглашении данных предварительного расследования.В отношении действий Павла Мамаева у нашего доверителя не было каких-либо расхождений в показаниях, поскольку, как видно на отрывках видеозаписи, в причинении вреда лично Денису Паку он не участвовал. Так что к нему претензий нет", - заявила адвокат.