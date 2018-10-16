Вячеслав Колосков: с таким составом наша молодежка должна была всех рвать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал неудачу молодежной сборной России в матче с Австрией (2:3)."По составу наша сборная должна была рвать всех на части. Игроки представляют ведущие клубы РПЛ, регулярно выходят на поле в своих командах, играют в Лиге Европы и Лиге чемпионов.Почему не получилось выйти в финальную стадию, надо спросить у тренеров, у руководителей РФС. Все предпосылки для успешного выступления в квалификации у нашей команды были", - заявил Колосков.