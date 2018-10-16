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Вячеслав Колосков: с таким составом наша молодежка должна была всех рвать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал неудачу молодежной сборной России в матче с Австрией (2:3).

"По составу наша сборная должна была рвать всех на части. Игроки представляют ведущие клубы РПЛ, регулярно выходят на поле в своих командах, играют в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

Почему не получилось выйти в финальную стадию, надо спросить у тренеров, у руководителей РФС. Все предпосылки для успешного выступления в квалификации у нашей команды были", - заявил Колосков.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная России Колосков
Сегодня, 22:23
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#2  Egorysche   (Сегодня, 22:53)
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ага... особенно в матче с Сербией дохрена было игроков представляющих клубы РПЛ (нет) и даже лучший нападающиё РПЛ был... на лавке
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#1  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 22:50)
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  •  (1)
Болеет за:
«Химки»
От такой игры всех рвало
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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