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Роман Удунян: у Пака есть претензии к Мамаеву. Не знаю, почему Шатихина делает заявления как адвокат чиновника

По словам адвоката Дениса Пака Романа Удуняна, Наталья Шатихина, ранее заявившая, что у избитого чиновника нет претензий к Павлу Мамаеву, не является представителем пострадавшего. Юрист не понимает, почему Шатихина излагает якобы позицию Пака. Он отметил, что у его клиента есть претензии ко всем членам группы, которая наносила ему увечья, включая полузащитника «Краснодара».

«Я являюсь адвокатом Дениса Пака и с первых дней следствия представляю его интересы, участвуя во всех следственных мероприятиях. Кто такая Наталья Шатихина, делающая заявления как адвокат Пака, мне пока не известно. Я не пересекался с ней, и мне непонятно, почему она излагает эту позицию от лица моего клиента.

Пак имеет претензии ко всем членам группы, которая наносила ему увечья, совершила данное преступление, в том числе и к Павлу Мамаеву. Это та позиция, которая даётся следствию, а не только на словах. Следствие квалифицирует данное деяние как совершенное группой лиц по предварительному сговору», — заявил Удунян в интервью «Чемпионату».

Напомним, что накануне Шатихина заявила, что Пак не имеет претензий к Мамаеву.

«По поводу того, пел ли Кокорин песню корейской группы «PSY», то я не могу ничего говорить из-за подписки о неразглашении, но могу не исключить их действий. Что касается прошения о домашнем аресте, мне ничего не известно, поэтому комментировать это не могу. Сначала нужно обсудить это с моим доверителем, это должна быть исключительно его позиция», — добавил Удунян.
Теги: Мамаев
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#33  San Nov   (Сегодня, 23:11)
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имхо, теперь футболистам надо быть настороже. ибо,провокаторы могут воспользоваться ситуацией
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
#32  Надежда Напутина   (Сегодня, 22:25)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: Яamon

******

Пошла нах.уй, железнодорожная шалава!

Когда эту ...мразь забанят за неоднократные расистские высказывания,постоянные нецензурные оскорбления посетителей сайта?
Не примете меры к этому ***у - приму меры я.
Все скрины на сайт ЯП лакал выкину - посмотрим тогда какой РУСфутбол, - нацистов приголубливаете?
Регистрация: 17.04.2018 [жалоба]
#31  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:22)
  • -1
  •  (1)
online

Сибирячок,
Сибирячок, у меня вообще-то диплом по юр. дисциплине, причем красного цвета. А старостой группы был, не поверишь, кореец. Нормальный русский мужик с раскосыми глазами. С ним и выпить запросто, да и собаку бы съел, если надо.Яamon,
Стрелять из-за стула не стоит. По закону должен вызвать ППС.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#30  sssh53  Москва (Сегодня, 22:14)
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Да расстреляйте их всех. Кокориных, Мамаева, орденоносца Пака, водителя примы и всех алиментщиков. Реально достали. Пусть органы своё дело делают, а не СМИ
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#29  Сибирячок   (Сегодня, 22:08)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Скандальный инцидент с участием полузащитника «Локомотива», 31-летнего Дмитрия Тарасова произошел еще в мае этого года, в разгар подготовки к чемпионату мира. Однако, почему-то, вскоре эту историю замяли и, наверное, забыли бы вовсе, если бы не потасовки, учиненные Мамаевым и Кокориным, которые заставили обратить пристальное внимание общественности на вседозволенность и безнаказанность именитых спортсменов. И так, дело было первого мая в одном из столичных баров, где транслировался матч лиги чемпионов «Реал» — «Бавария». В тот вечер там находился болельщик «Спартака» по имени Андрей Измайлов, который сидел за столиком недалеко от Тарасова и его компании. Мужчина снял то, как футболист курит кальян, а также распивает горячительные напитки, и сразу же выложил это в сториз своего «Инстаграма», упомянув и аккаунт Дмитрия. В комментарии к снимкам Андрей также отметил, что так Тарасов «празднует» вчерашнее поражение в игре с «Краснодаром».

Примерно час спустя к Измайлову подбежал разгневанный спортсмен и спросил, он ли выложил тот пост. После того, как Андрей ответил положительно, он тут же получил сильный удар в лицо, от которого у мужчины разбились очки. Андрей вспоминает, что он хотел встать, но в этот момент к нему подошли еще несколько человек из окружения Тарасова, один из них показал пистолет и начал угрожать, а после тоже ударил Измайлова по лицу. По словам пострадавшего, он не уверен был ли у того мужчины «травмат» или это было настоящее оружие. Очевидно, этого Тарасову показалось мало, и после он вырвал телефон из рук болельщика «Спартака» и начел на него кричать, используя нецензурную брань, и интересуясь, знает ли тот, с кем он связался.

После произошедшего, Измайлов незамедлительно снял побои и написал заявление в полицию, где ему пообещали во всем разобраться и наказать обидчика. Сам Тарасов отрицал не только конфликт с Андреем, но и вовсе заявлял, что его в тот вечер не было в этом злополучном ресторане, и мужчина что-то перепутал. Однако, довольно скоро эту историю попросту замяли. Теперь же, в связи с чередой громких скандалов, связанных с отечественными футболистами, всплыл и этот инцидент.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#28  Яamon   (Сегодня, 22:01)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Kolpino2
Тебе нравится быть рабом, ты в этом видишь основу порядка. Нам не нравится.

мне нравится чувствовать себя в безопасности в любом месте в своем городе. я бы не хотел ни стулом получить, ни пристрелить кого-нибудь, обороняясь. оба варианта могут очень плохо закончиться для обеих сторон
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#27  Сибирячок   (Сегодня, 22:01)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Давай я тебе разъясню школьные азы правоведения.

Иди ка ты навырезано-->вырезано, разъяснитель. Это всё мной давно почитано. Н е х у й тут с помощью интернета умничать. тем более не в тему. Не умеешь пользоваться гуглом, не лезь, необразованное быдло.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#26  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:51)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Яamon
питерские, вы такие смешные. для чего вы пытаетесь всем своим стадом выгораживать двух мерзких персонажей, которые давно потеряли берега и в край о*уели?
нет, нет никакой жажды крови, есть жажда справедливости. тот же кокорин ничем не лучше дяди васи-слесаря или ашота-грузчика, которых пуляют на шконку в подобных ситуациях, глазом не моргнув.

Какую шконку? Пару часов до протрезвления максимум. Песков спистанул, и должен сидеть любой. Тебе нравится быть рабом, ты в этом видишь основу порядка. Нам не нравится.
Цитата: Сибирячок
Стоит сразу отметить, что законодательно ни понятие «драка», ни «избиение» не закреплены.

В обществе под избиением принято считать — специальное причинение человеком или несколькими людьми телесных повреждений жертве с помощью ног, рук или других предметов. Основной целью нападающих является нанесение увечий, физической боли. При избиении другого человека правонарушитель стремится выразить свое откровенное неуважение к противнику, к его личности. Убийство не выступает самостоятельной целью избиения.

Дракой принято считать стычку нескольких человек без оружия, либо с использованием ножей, бит, арматуры и другого оружия или орудий, с причинением телесных повреждений и ущерба здоровью разной степени тяжести. Чаще всего драка выступает как апогей конфликта между несколькими людьми.

Давай я тебе разъясню школьные азы правоведения. Состав уголовного правонарушения состоит из 4-х элементов: а) объект (конкретное право, которое нарушено) - да, здесь ОК, б) объективная сторона (конкретные действия по нарушению права) - есть, в) субъект пьяное туловище без мозгов) - да, это есть Кокорин и Мамаев, г) Субъективная сторона (отношение, внутренний мир подозреваемого/обвиняемого) - отсутствует, не доказано. Все.
А вот теперь начнем глядеть следующие действия:
Песков - клевета (Кокорин не осужден). Все четыре признака состава преступления. Б) Судья - Незаконное лишение свободы - все 4 признака. Пак - ну ладно, лишь признаки вымогательства и фальсификации, хотя и...
В общем, здесь дело-то не только в том, что Питер выгораживает белгородца Кокорина против "земляка" Пака, а в том, что близко к сердцу приняли "Гулаг" Солженицина. Как-то вот так.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#25  Гастэряну   (Сегодня, 21:41)
  • 0
  •  (0)

Цитата: Черный Лис
А как ты отделяешь драку от избиения?

ты и правда не знаешь отличие?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#24  Сибирячок   (Сегодня, 21:38)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
А как ты отделяешь драку от избиения? В законах ничего такого нет...

Стоит сразу отметить, что законодательно ни понятие «драка», ни «избиение» не закреплены.

В обществе под избиением принято считать — специальное причинение человеком или несколькими людьми телесных повреждений жертве с помощью ног, рук или других предметов. Основной целью нападающих является нанесение увечий, физической боли. При избиении другого человека правонарушитель стремится выразить свое откровенное неуважение к противнику, к его личности. Убийство не выступает самостоятельной целью избиения.

Дракой принято считать стычку нескольких человек без оружия, либо с использованием ножей, бит, арматуры и другого оружия или орудий, с причинением телесных повреждений и ущерба здоровью разной степени тяжести. Чаще всего драка выступает как апогей конфликта между несколькими людьми.

Цитата: Евгений8
По поводу того, пел ли Кокорин песню корейской группы «PSY»....че за песня? Кокоша поет на корейском?.... окуеть....театр абсурда отдыхает...вся канатчиковая дача к телевизору рвалась...понять и простить !


ТЫЦ
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#23  Евгений8  Санкт -Петербург (Сегодня, 21:34)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
По поводу того, пел ли Кокорин песню корейской группы «PSY»....че за песня? Кокоша поет на корейском?.... окуеть....театр абсурда отдыхает...вся канатчиковая дача к телевизору рвалась...понять и простить !
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#22  Черный Лис   (Сегодня, 21:31)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Гастэряну
Ключевое слово "ЗА ДРАКУ". в нашем случае драки не было,

То есть если бы китаец не засса, и дал бы сдачи, К и М ничего бы не было? А как же водила, он тоже не отмахивался? А как ты отделяешь драку от избиения? В законах ничего такого нет...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#21  GPS   (Сегодня, 21:31)
  • -1
  •  (1)

Цитата: Skyline
тогда наш вираж за убили негра надо тоже свудить за межнациональную рознь?

Несомненно.
Свудить по полной! wink
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#20  Яamon   (Сегодня, 21:25)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Черный Лис
Пошла нах.уй, железнодорожная шалава!

только после тебя, мешок вонючий. вздрочни на кокошу поди, ****
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#19  Гастэряну   (Сегодня, 21:24)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Черный Лис
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль оштрафован на 800 тысяч евро за драку в ночном клубе, информирует Sports.ru со ссылкой на TZ.

Цитата: Черный Лис
Прокомментируйте, кровожадные шуты.

Ключевое слово "ЗА ДРАКУ". в нашем случае драки не было, было избиение окуевшими мажорами. разбираться надо по закону и не более, да и суда еще не было.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#18  Черный Лис   (Сегодня, 21:22)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Яamon

******

Пошла нах.уй, железнодорожная шалава!
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#17  Сибирячок   (Сегодня, 21:21)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Прокомментируйте, кровожадные шуты. Наш суд самый гуманный суд в мире?

Так до Кокорина ты так и считал. Разве не Путинский это суд? Разве не ты так отстаивал этот строй? Ты напоролся на то, за что боролся.

Кстати, посадив КокоМамая, общество избавится как минимум от двух отморозков, которые могли стулом и тебя переебать , если что в кафе.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#16  Яamon   (Сегодня, 21:16)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Skyline
*** справедливый ты наш. где ты *** то был когда шмара нарушал закон или прокуроры бухие в говно людей сбивали на перекрестках? а тут попались 2 футболиста и ты строишь из себя моралиста. не надо казатся охуенно правильным когда тебе это выгодно.
они должны ответить за поступок. но без травли со стороны сми и таких ***ов как ты.

***, мне на все твои тупые вопросы ответить? если ты не понял это из моего предыдущего поста, я за одинаковую оценку правонарушений вне зависимости от того, на чьей они совести. прокуроры, шахтеры или футболисты - по*уй. подход должен быть один. что в твоем понимании есть травля и как конкретно я кого-то травлю - думаю, ты объяснить не сможешь, поэтому заворачивайся в голубой мешок и п*здуй спать, адвокат, ***
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#15  Черный Лис   (Сегодня, 21:16)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль оштрафован на 800 тысяч евро за драку в ночном клубе, информирует Sports.ru со ссылкой на TZ.
Потерпевший получил черепно-мозговую травму, из-за которой пришлось взять две недели больничного, в результате удара бутылкой по голове. По его словам, перед ним даже не извинились.

Прокомментируйте, кровожадные шуты. Наш суд самый гуманный суд в мире?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#14  Skyline  СПБ (Сегодня, 21:10)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Яamon
нет, нет никакой жажды крови, есть жажда справедливости. тот же кокорин ничем не лучше дяди васи-слесаря или ашота-грузчика, которых пуляют на шконку в подобных ситуациях, глазом не моргнув.

*** справедливый ты наш. где ты *** то был когда шмара нарушал закон или прокуроры бухие в говно людей сбивали на перекрестках? а тут попались 2 футболиста и ты строишь из себя моралиста. не надо казатся охуенно правильным когда тебе это выгодно.
они должны ответить за поступок. но без травли со стороны сми и таких ***ов как ты.


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#13  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:09)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
наш вираж


ваш вираж, как заповедник, не трогают только из-за опасения международного скандала, который может раздуть Гринпис и защитники животных.

ваши песни в адрес Валеры вот-вот признАют брачными играми.

ваш Гулливер вне привычной среды обитания- вне лазоревой толпы- вял, дрябл и пуглив.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#12  Черный Лис   (Сегодня, 21:09)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Яamon
питерские, вы такие смешные. для чего вы пытаетесь всем своим стадом выгораживать двух мерзких персонажей, которые давно потеряли берега и в край о*уели?
нет, нет никакой жажды крови, есть жажда справедливости. тот же кокорин ничем не лучше дяди васи-слесаря или ашота-грузчика, которых пуляют на шконку в подобных ситуациях, глазом не моргнув.
почему одни должны оставаться безнаказанными, а другие нет? только потому что у первых есть баблишко?
безусловно, жалко будет, если эти кондомы на нары уйдут. если петушней не станут, то с футболом точно завяжут. такие персонажи понимают только язык $. минус 5 годовых зарплат - и кондомы спустятся на землю, станут тише воды и ниже травы.
в общем, мораль проста - не*уй выгораживать негодяев без веских на то причин.
а то тут уже до маразма доходит: все чинуши - ворюги, а наш кокоша - робин гуд. правильно сделал, что стул задействовал. вы себя слышите хоть, мерзкие?

В дурку интернет провели? Откуда вы гнойные пидоры со своими гнойными мечтами о петушении беретесь? Вы же ничего не знаете, ни законов, ни неформальных тюремных правил, но все лезете судить других, хотя вас никто не звал и почести, я сомневаюсь что вы хоть чем-то лучше тех, кого осуждаете. Судя по всему - хуже.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#11  Яamon   (Сегодня, 21:07)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
питерские, вы такие смешные. для чего вы пытаетесь всем своим стадом выгораживать двух мерзких персонажей, которые давно потеряли берега и в край о*уели?
нет, нет никакой жажды крови, есть жажда справедливости. тот же кокорин ничем не лучше дяди васи-слесаря или ашота-грузчика, которых пуляют на шконку в подобных ситуациях, глазом не моргнув.
почему одни должны оставаться безнаказанными, а другие нет? только потому что у первых есть баблишко?
безусловно, жалко будет, если эти кондомы на нары уйдут. если петушней не станут, то с футболом точно завяжут. такие персонажи понимают только язык $. минус 5 годовых зарплат - и кондомы спустятся на землю, станут тише воды и ниже травы.
в общем, мораль проста - не*уй выгораживать негодяев без веских на то причин.
а то тут уже до маразма доходит: все чинуши - ворюги, а наш кокоша - робин гуд. правильно сделал, что стул задействовал. вы себя слышите хоть, мерзкие?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#10  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:02)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Китаец - это страшное оскорбление.


для корейца- да.
и не *китайцем* явно они его называли, а более уничижительным эпитетом, производным от слова *китаец*

требовать у посетителя утреннего кафе - любого кафе- у азиата - станцевать им гангнам-стайл, подкрепляя свои приглашения ударами мебелью, может только стая быковатых бакланов, синих как от клубных цветов, так и от пойла.

впрочем, Мамаев и тут из струи не выпал- в этой потасовке своими клубными цветами он соответствовал адепту Зелёного змия.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#9  Skyline  СПБ (Сегодня, 21:01)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Barmaley
Если пел песню Мамаев оскорблял, то будет отвечать по 282 статье .Разжгание межнацональной розни

тогда наш вираж за убили негра надо тоже свудить за межнациональную рознь? и с каких пор гангам стал расовой дискриминацией?


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#8  Черный Лис   (Сегодня, 20:59)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Ты лично там был и слышал, что говорили Паку эти трое отморозков?

А ты там был и слышал, что говорил этот чиновник-отморозок? Или спровоцировавших драку определил с помощью шестого чувства?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#7  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 20:54)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Черный Лис,
Ты лично там был и слышал, что говорили Паку эти трое отморозков?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#6  Черный Лис   (Сегодня, 20:38)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
А то что мамай мог его оскорблять, ты об этом не подумал?

Китаец - это страшное оскорбление. "Врешь ты все, раскосая свинья...в шлемофоне четко слышал я..."(с)
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 20:37)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Skyline,
А то что мамай мог его оскорблять, ты об этом не подумал?

Он не умеет думать.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Черный Лис   (Сегодня, 20:35)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
у Пака есть претензии к Мамаеву
Два магнитофона отечественных...куртка замшевый, три штуки...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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