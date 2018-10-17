Евгений Кафельников: после беседы с Массимо убедился, что Каррера на миллиард процентов наш тренер!

После сегодняшней беседы с Массимо,убедился на 1000000000%- он НАШ ???тренер? — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) October 17, 2018

Бывший теннисист, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился впечатлениями от встречи с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой на теннисном турнире "Кубок Кремля", который проходит в Москве."После сегодняшней беседы с Массимо, убедился на 1000000000% - он НАШ тренер", - написал Кафельников в своём твиттере.