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Кафельников извинился перед Самедовым за обвинения в бунте против Карреры

Прославленный теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников после встречи с Массимо Каррерой на Кубке Кремля принёс извинения полузащитнику красно-белых Александру Самедову за твит месячной давности, в котором он обвинил его, Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова в "сливе" тренера.

- Я сдерживаю обещания. Лично поговорил с Массимо. Он мне сказал,что в трансфере Самедова был он лично заинтересован. Поэтому признаю, был не прав. Приношу извинения А.Самедову за твит о бунте, - написал Кафельников в твиттере, приложив хэштэг #заМассимо.

Теги: Кафельников Спартак Каррера Самедов
Сегодня, 23:16
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