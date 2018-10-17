Кафельников извинился перед Самедовым за обвинения в бунте против Карреры

Я сдерживаю обещания.Лично поговорил с Массимо.Он мне сказал,что в трансфере Самедова был он лично заинтересован. Поэтому признаю,был не прав. Приношу извинения А.Самедову за твит о бунте?#ЗаМассимо https://t.co/IlBwNkii9x — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) October 17, 2018

Прославленный теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников после встречи с Массимо Каррерой на Кубке Кремля принёс извинения полузащитнику красно-белых Александру Самедову за твит месячной давности, в котором он обвинил его, Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова в "сливе" тренера.- Я сдерживаю обещания. Лично поговорил с Массимо. Он мне сказал,что в трансфере Самедова был он лично заинтересован. Поэтому признаю, был не прав. Приношу извинения А.Самедову за твит о бунте, - написал Кафельников в твиттере, приложив хэштэг #заМассимо.