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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Спартак Гогниев: футболисты тратят свое здоровье и оказываются бесправными - РФС надо ужесточать законодательство
Нападающий Спартак Гогниев прокомментировал решение РФС прекратить рассмотрение дел по задолженности по зарплатам ранее расформированного клуба "Кубань" перед футболистами.
"Я не подавал заявления, поскольку знал наперед, что будет. Это не первый случай в практике. Конечно, обидно: мы честно заработали деньги — и ничего не получили. Понятно, что юридически этот вопрос не решить. Клуб обанкротился, взять с него нечего.
У меня аналогичная ситуация была в "Роторе", где все закончилось по той же схеме. Это неправильно: люди, которые принимают решения, должны брать на себя ответственность, все просчитывать. В конце концов, надо менять законодательство. Получается, можно не платить и выйти сухим из воды?
Должен быть закон, который обязует выплаты. Система в корне неправильная. Футболисты тратят свое здоровье, оперируются, занимают деньги, чтобы принести их в семье, а, по сути, оказываются бесправными. Повторюсь: РФС надо ужесточать законодательство. Либо не допускать клубы с задолженностями, либо делать так, чтобы те давали реальные, а не фиктивные гарантии", — сказал Гогниев.
Матч ТВ
"Я не подавал заявления, поскольку знал наперед, что будет. Это не первый случай в практике. Конечно, обидно: мы честно заработали деньги — и ничего не получили. Понятно, что юридически этот вопрос не решить. Клуб обанкротился, взять с него нечего.
У меня аналогичная ситуация была в "Роторе", где все закончилось по той же схеме. Это неправильно: люди, которые принимают решения, должны брать на себя ответственность, все просчитывать. В конце концов, надо менять законодательство. Получается, можно не платить и выйти сухим из воды?
Должен быть закон, который обязует выплаты. Система в корне неправильная. Футболисты тратят свое здоровье, оперируются, занимают деньги, чтобы принести их в семье, а, по сути, оказываются бесправными. Повторюсь: РФС надо ужесточать законодательство. Либо не допускать клубы с задолженностями, либо делать так, чтобы те давали реальные, а не фиктивные гарантии", — сказал Гогниев.
Матч ТВ
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