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"Прошу прощения у всех! Вообще у всех!" - последние слова Кокорина перед оглашением приговора

Александр Кокорин обратился к судье на заседании по рассмотрению апелляции на смягчение своего наказания.

"Я неоднократно принёс извинения. В том числе и лично. Осознаю вину и раскаиваюсь. Недостойный поступок. Ошибка стала уроком на всю жизнь.

Поступил так, потому что возник конфликт. Я не опасный преступник, я публичный человек, скрываться и мешать следствию не намерен. Очень хочу загладить вину. Неприятна грязь на ТВ и в интернете.

Прошу прощения у всех! Вообще у всех!" - сказал футболист.

"СЭ"
Теги: Кокорин
Сегодня, 13:31
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14
(7)
#14  Den Gader   (Сегодня, 15:02)
  • 0
  •  (0)
online

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#13  Maks  Москва (Сегодня, 14:45)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
"А правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать." Г. Жеглов.


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Истина бывает часто настолько проста, что в неё не верят
Регистрация: 10.01.2006 [жалоба]
#12  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 14:35)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ты больше обязан извиняться, когда люди тебя простят, ты это поймешь.
Это не кружку разбить и не окно, за это нужно долго расплачиваться, а не рыдать.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa и спортак
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#11  nofrills  Москва (Сегодня, 14:19)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
последние слова перед расстрелом. а что по закону ответить ссыкливо ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#10  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 14:18)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Волга НН»
Цитата: ржд гуд
слаб человек, вон как неделя в СИЗО напугала - готов у ВСЕХ без разбору прощение просить, лишь бы назад в комфортные условия отпустили.
Вот теперь почти уверен, что эти двое футболистов средней руки получат объективное и справедливое судебное решение, если, конечно, чиновник с водителем не включат заднюю скорость.

Я сидел 15 суток за нарушение общественного порядка ,поверь ,после пяти суток ты готов на все лишь бы вылезти из этого вшивого бомжатника. На зоне в разы лучше чем в СИЗО или КПЗ.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#9  ржд гуд  саратов (Сегодня, 14:10)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
слаб человек, вон как неделя в СИЗО напугала - готов у ВСЕХ без разбору прощение просить, лишь бы назад в комфортные условия отпустили.
Вот теперь почти уверен, что эти двое футболистов средней руки получат объективное и справедливое судебное решение, если, конечно, чиновник с водителем не включат заднюю скорость.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#8  qbbq12q  Пенза (Сегодня, 13:59)
  • +3
  •  (3)

Мы-то , Сашко, тебя прощаем. Но закон для всех писан. А не только для грузчиков и комбайнёров.
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
#7  brysy  москва (Сегодня, 13:50)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ты, когда он пистолет на тебя направил, не о друзьях своих погибших думал, которые пули бандитской не испугались, а о 10-ти тысячах выигранных и о доме в деревне с коровой и кабанчиком.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 13:49)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
долго совещается суд. Видимо, по телефону. 100% .

Итак, система сильнее Зенита. Кокорин остаётся в СИЗО! Адвокаты, характеристики, залог, Семак, команда - все в воздух.

я же говорю, судья приходит на суд уже с готовым решением. Суд - это фикция.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 13:40)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Осуждение людей твоего поведения называешь грязью, посиди еще может адекватно к жизни относиться будешь, а извенения от бессилия что либо изменить не можешь, а не от души.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#4  avnik  море (Сегодня, 13:40)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Санек ткни их носом в видео "драк". Кто снимал эти драки и когда - там титров нет. ))) Адвокаты куплены. Какой скандал!!! )))

Цитата: Aleksandr Aleksandr
Врёт!!Тут и к бабке не ходи!


Конечно врет. Он полностью в теме. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 13:38)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
за миллион я прощу.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 13:36)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Врёт!!Тут и к бабке не ходи!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#1  sumzzz  Калининград (Сегодня, 13:35)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Рубин»
Не верю!)))


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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