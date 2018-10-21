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"Спартак" поздравил с днем рождения Дмитрия Аленичева

"Спартак" поздравил с днем рождения главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева, ранее работавшего в стане красно-белых.

"Поздравляем Дмитрия Анатольевича с днем рождения! Желаем благополучия, здоровья и успехов в работе!" - говорится в сообщении в официальном Инстаграме "Спартака".
Теги: Аленичев Спартак
Сегодня, 08:29
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