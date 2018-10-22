Евгений Кафельников: Карреру просто съели за его открытость

Экс-первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказался об отставке Массимо Карреры."У меня просто нет цензурных слов! Что тут можно сказать, когда руководство "Спартака" в очередной раз принимает такие решения,Каррере просто не дали работать. Съели его за его открытость, любовь к нему фанатов. За те решения, которые он принимал. Массимо просто не захотел ни под кого прогибаться. Это специалист, который знает, что делать, а не подстраивается под кого-либо", - заявил Кафельников.