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Евгений Кафельников: Карреру просто съели за его открытость

Экс-первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказался об отставке Массимо Карреры.

"У меня просто нет цензурных слов! Что тут можно сказать, когда руководство "Спартака" в очередной раз принимает такие решения,

Каррере просто не дали работать. Съели его за его открытость, любовь к нему фанатов. За те решения, которые он принимал. Массимо просто не захотел ни под кого прогибаться. Это специалист, который знает, что делать, а не подстраивается под кого-либо", - заявил Кафельников.

"СЭ"
Теги: Кафельников Спартак Каррера
Сегодня, 13:16
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(8)
#9  van4ello  Riga (Сегодня, 15:23)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Всё правильно результата нет, игры нет.
Те, кто за Карреру, вспомните в последний раз забегание игроков, игра на третьего, я не говорю уже об игре в одно касание 2-3 паса, я не ностальгирую, просто это один из способов вскрытия "автобусов" которые паркуют команды в основной массе.
В последней игре я видел только пас на Комбарова и у него 2 варианта:
1) отдать полузащитнику, который тут же ему отдаст обратно или
2) отдать обратно центр дефу
вот и вся игра, а потом начинается перекат или вынос и потеря мяча.

Предложений нету, они стоят на поле из за этого и игры нету.
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
#8  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 15:16)
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online
Болеет за:
«Спартак»
давно такого адекватного поста от Кафельникова не было.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#7  oyster   (Сегодня, 14:28)
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  •  (2)

За последние годы в Спартаке поменялось тренеров, едва ли не больше, чем футболистов
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
#6  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:10)
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Женя иди в ЖОПУ!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#5  Брюзга  Рязань (Сегодня, 14:08)
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online

Тосно его сожрал. Не надо передёргивать.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#4  бородач  счётная палата (Сегодня, 13:49)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Итальяшка не пирожок и не пончик,чтобы его жрать ---такой в футболе закон--проигрывает команда и не удовлетворяет игрой своих боссов --тренера за борт ......Макаронник и так высоко прыгнул ---- как прыгнул-так и слетел ..У Лукойла денег много,разбавят ослиной мочой бензин и нового купят--не впервой...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#3  sparwik53  Виктор (Сегодня, 13:37)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Да он сам уже не хотел, достали его уже все...., кому надо стараться, ради освиняченного быдла, который не стесняясь в выражениях, поносит его. Вот он и не выпустил вчера ни Джикию, ни Мильгареху. отцепил Глушака, Ещенку, с кем добывал золото, и тем самым показал: пошли вы свиньи накуй. с таким отношением.
Браво, Массимо!

Ты так и вынуждаешь напомнить тебе про Манчини, он от бомжебакланов сбежал не проработав и года.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#2  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 13:27)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Глушаков , Ещенко и Комбаров завершили Карерру


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 13:26)
  • -3
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Да он сам уже не хотел, достали его уже все...., кому надо стараться, ради освиняченного быдла, который не стесняясь в выражениях, поносит его. Вот он и не выпустил вчера ни Джикию, ни Мильгареху. отцепил Глушака, Ещенку, с кем добывал золото, и тем самым показал: пошли вы свиньи накуй. с таким отношением.
Браво, Массимо!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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