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Леонид Федун отказался комментировать увольнение Карреры

Президент "Спартака" Леонид Федун отказался комментировать увольнение главного тренера московского клуба Массимо Карреры.

"Я не комментирую, спасибо", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".

Сегодня, 22 октября, стало известно, что совет директоров "Спартака" принял решение освободить Карреру от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.
Теги: Федун Спартак Каррера
Сегодня, 19:29
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7
(1)
#7  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:06)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Не комментируешь, потому что осознаешь, что не Каррера во всем виноват))


не комментирует только потому, что ему покуй.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#6  pahitosik  Москва (Сегодня, 20:04)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он всё может, а мы куета из под ногтей, зачем кому- то что- то объяснять. Хотя ооочень хочется спросить с хозяина а какого куя много лет селекцией руководят ДЕБИЛЫ? Почему должность гендиректора чисто номинальная. Вот чем занимается Родионов и как он влияет на ситуацию в команде? Ответ- а никак.твою мать. Команда управленцев федуна полная бездарность. Чемпионство, да, это просто чудо, волшебство стечений всех обстоятельств, а не мастерство тренера. Спасибо Каррере! Низкий поклон!
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
#5  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 19:43)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Судя по отсутствию нового главного тренера, увольнение произошло спонтанно.
Что-то пошло не так... worried
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#4  liasport433   (Сегодня, 19:36)
  • -1
  •  (3)

почему мне кажется кара Аленичева произошла =)))
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#3  Медведь Русский   (Сегодня, 19:34)
  • +2
  •  (4)
online

Его клуб. что хочет то и делает.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 19:31)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Не комментируешь, потому что осознаешь, что не Каррера во всем виноват))
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:31)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Шо, обратно в Нольтрофеичи?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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