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Вандерсон: академия "Краснодара" — это просто космос

Нападающий "Краснодара" Масиэл Вандерсон сравнил академии "Аякса" и краснодарского клуба.

"Академии "Аякса" и "Краснодара" различаются. Если мы будем говорить о той эпохе, когда я занимался в "Аяксе", это совершенно другое.

Сейчас, если говорить о "Краснодаре", это просто космос, другой мир. Здесь ребята имеют практически все для роста и развития в футболе", — сказал Вандерсон.

Россия 24
Теги: Краснодар Вандерсон
Сегодня, 10:21
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5
(3)
#5  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 12:30)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
а где отдача этой, академии?! ...где я вас спрашиваю!??? в космосе!??
почему в ЦСКА в основе половина своих воспитанников, а где игроки этой расхваленой академии, где???!!! Жигулев и Плиев сидящее на лавке!??
такое ощущение, что вся эта академия была задумана Галицким для отмывки бабла!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#4  Волжанин   (Сегодня, 11:12)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
dekkaktus,
Все, что делает Галицкий для футбола в Краснодарском крае - это Космос!
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#3  SADDAM  Железногорск - Курск (Сегодня, 10:41)
  • 0
  •  (4)
online

Для наших игроков космические условия только во вред будут, привыкнут с детства ко всем удобствам и на развитие болт забьют.
Регистрация: 17.02.2008 [жалоба]
#2  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 10:30)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Лето-рыбалка,мяч.
Этот космос из российских академий на 4-5 месте...

а не они ли в прошлом сезоне выиграли Молодежный чемпиона ,а в ФНЛ, где играют дядьки сейчас делят 3-5 место с финалистом прошлогоднего кубка России и Спартаком-2 ???
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#1  Лето-рыбалка,мяч.  Россия (Сегодня, 10:25)
  • -1
  •  (5)

Этот космос из российских академий на 4-5 месте...
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
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