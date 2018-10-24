Вандерсон: академия "Краснодара" — это просто космос

Нападающий "Краснодара" Масиэл Вандерсон сравнил академии "Аякса" и краснодарского клуба."Академии "Аякса" и "Краснодара" различаются. Если мы будем говорить о той эпохе, когда я занимался в "Аяксе", это совершенно другое.Сейчас, если говорить о "Краснодаре", это просто космос, другой мир. Здесь ребята имеют практически все для роста и развития в футболе", — сказал Вандерсон.