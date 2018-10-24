Массимо Каррера высказался о Назарове

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на своей прощальной пресс-конференции ответил на вопрос о Дмитрии Назарове - известном актере и болельщике московского клуба."К сожалению, не имел чести знать его и встречать. Если за ним следят болельщики в Инстаграме, наверное, он известен и интересен. Но это не моя проблема, а его проблема", - сказал Каррера.Напомним, после скандала вокруг лайков под постом Дмитрия Назарова в Инстаграме, где был подвергнут критике Каррера, капитан красно-белых Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко были переведены в дубль.