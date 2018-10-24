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Массимо Каррера высказался о Назарове

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на своей прощальной пресс-конференции ответил на вопрос о Дмитрии Назарове - известном актере и болельщике московского клуба.

"К сожалению, не имел чести знать его и встречать. Если за ним следят болельщики в Инстаграме, наверное, он известен и интересен. Но это не моя проблема, а его проблема", - сказал Каррера.

Напомним, после скандала вокруг лайков под постом Дмитрия Назарова в Инстаграме, где был подвергнут критике Каррера, капитан красно-белых Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко были переведены в дубль.

Rusfootball.info
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 17:02
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#3  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 17:24)
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online

Если за Назаровым люди следят в Инстаграм, а ещё и обсуждают его посты, то это не проблема автора, а его счастье, потому что подписчикам его творчество небезразлично.
Проблема же у Карреры в том, что он либо испугался, либо ещё по какой-либо причине не сказал сразу всей правды о ситуации с отстранением Глушакова и Ещенко. Что касается отставки, то последние два поражения "Спартак" потерпел без Глушакова и Ещенко, но при непосредственном участии Карреры. А, так конечно, Массимо классный парень, только к тренерской работе этот класс не пришьёшь.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#2  zenitchik123   (Сегодня, 17:21)
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
К сожалению, не имел чести знать его и встречать
какой культурный и воспитанный человек...потому и слили, свинота позорная
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  ржд гуд  саратов (Сегодня, 17:15)
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Болеет за:
«Спартак»
Не суди, Массимо, о всех болельщиках Спартака по горе-Назарову.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
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