Жена Карреры: удивлена, что болельщики "Спартака" так полюбили Массимо

Пинни Каррера, супруга бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, прокомментировала уход мужа с поста наставника московской команды."Я очень удивлена, что болельщики "Спартака" так полюбили Массимо. Для меня это сюрприз, ведь это первое место его работы в качестве главного тренера", — призналась она после прощальной пресс-конференции, посвящённой уходу мужа из клуба."Мы проведём здесь ещё две недели, но не собираемся много выходить из дома. Хотим просто отдохнуть. После этого отправимся в Бергамо", — сказала Пинни.