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Жена Карреры: удивлена, что болельщики "Спартака" так полюбили Массимо

Пинни Каррера, супруга бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, прокомментировала уход мужа с поста наставника московской команды.

"Я очень удивлена, что болельщики "Спартака" так полюбили Массимо. Для меня это сюрприз, ведь это первое место его работы в качестве главного тренера", — призналась она после прощальной пресс-конференции, посвящённой уходу мужа из клуба.

"Мы проведём здесь ещё две недели, но не собираемся много выходить из дома. Хотим просто отдохнуть. После этого отправимся в Бергамо", — сказала Пинни.

"Чемпионат.сом"
Теги: Каррера Спартак
Вчера, 23:39
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#3  oyster   (Сегодня, 00:29)
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online

Спартак меняет тренеров чаще чем проктолог перчатки...Каррера сделал Спартак чемпионом впервые за 16 лет...Глушаковы - оборзели...Тренеру для того, что-бы подготовить команду по своему сценарию нужно, как минимум ТРИ ГОДА!...Не знаю, кто будет новым наставником...я бы никому не посоветовал
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
#2  zloy   (Сегодня, 00:15)
  • -3
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Болеет за:
«Барселона»
вот и я удивлен, за 1,5 года любовь то свалить должна при таких результатах и игре
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Вчера, 23:59)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Всё, что не делается, всё к лучшему.
Это даже хорошо, что его сейчас сняли, еще бы годик, и её мнение кардинально изменилось.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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