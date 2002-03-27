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"Я помогу "Зениту" стать чемпионом!" - Кокорин ответил на письмо болельщика из СИЗО (фото)

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, отреагировал на письмо нашего корреспондента спортивной газеты

"Конечно, помогу! Все будет хорошо", – ответил Кокорин на вопрос, сможет ли он помочь петербургской команде стать чемпионом, если в декабре приступит к тренировкам. Также футболист написал: "Зенит" – чемпион".

"Я помогу "Зениту" стать чемпионом!" - Кокорин ответил на письмо болельщика из СИЗО (фото)


Напомним, Александр Кокорин вместе в Павлом Мамаевым пребывает в СИЗО до 8 декабря. Они обвиняются в избиении 3 человек.

"СЭ"
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 15:17
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22
(5)
#22  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
Цитата: Пивовед
предварительно согласовав его кандидатуру с замом Путина.

А кто у него зам? Дебил-пля...(с)

накуй ползи, дятел.

Как стало известно «Чемпионату», новым президентом Российского футбольного союза станет председатель совета директоров «Зенита», председатель правления ПАО «Газпром Нефть» Александр Дюков. В ближайшее время соберётся исполком РФС, на котором его выдвинут в качестве главного кандидата. По имеющейся информации, кандидатура 50-летнего уроженца Ленинграда уже согласована с помощником президента РФ Игорем Левитиным.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#21  yuri  спб (Сегодня, 16:35)
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Цитата: Sesk
Когда Желудков в одном матче положил 2 мяча в один и тот же угол Дасаеву, это было на бромонтане?

Если брать в сухом остатке отбросив свиные минусы, то окажется, господа, что Зенит имеет самый лучший КПД в Европе. Но свиные пасквилянты отметают своми жирными рылами факты. Да и пошли они в известное им место.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#20  Волжанин   (Сегодня, 16:34)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
предварительно согласовав его кандидатуру с замом Путина.

А кто у него зам? Дебил-пля...(с)
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#19  fd65   (Сегодня, 16:29)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, ну......, помощник нашелся.... Поможешь, годика так, через 2-3....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#18  Sesk   (Сегодня, 16:27)
  • -2
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Цитата: Пивовед
Лобановский, по словам Бышовца, еще 20 лет назад в тренировочном процессе вовсю использовал стимуляторы. И нагрузку игрокам давал бешеную, и про таблеточки с ампулами не забывал.

Про гнилого Бышовца, любителя подсиживать других тренеров, лучше бы и не напоминали.

Когда Желудков в одном матче положил 2 мяча в один и тот же угол Дасаеву, это было на бромонтане?
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#17  Denis Sabor   (Сегодня, 16:24)
  • -2
  •  (2)

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - Bets2k.com
Регистрация: 25.10.2018 [жалоба]
#16  pikaldi  voronezh (Сегодня, 16:21)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Поможешь , поможешь ...генацвали , лет через 5 обязательно поможешь
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
#15  yuri  спб (Сегодня, 16:18)
  • -2
  •  (2)

Цитата: Kaval
Что вы в своем глазу огромного бревна не видите!

Семинольное бревно твердило коту свой дурацкий борщ. Пилорама простаивает. сэр!. Новые лезвия , все на мази. что Вы медлите? . Хочу насладиться идиотизмом в ромбе. -Понятно. -пускай пистят о своем ? А так как кот был поэт, он смотрел как на туши свиные приклеивались кленовые листья.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#14  Kaval  г.Новочебоксарск (Сегодня, 16:15)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вспоминать историю 17 летний давности просто а про свой грехи за последние годы что-то вспоминать, не хотите тоже кстати футбольные особенно матч с Уралом три удаления... или как с Амкаром орали о переигровке или вспомнить про судью которого, взяла уефа за взятку он то и с вами тоже, судил второй матч Динамо Минск . Что вы в своем глазу огромного бревна не видите!


--------------------
Один неверный шаг может стоить целой жизни. Как в шахматах.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#13  yuri  спб (Сегодня, 16:09)
  • -1
  •  (1)

Цитата: Кот КБ Матроскин
может сначала табличку вырежем

Сначала. Кот масляно улыбался- свинье отрежем крючок-с на жопе, а затем специальными лампами опалим щетину, ну и за тем на сладкое.. Кот лично откуячил свинье бошку острым топором. Сезон охоты открыт , господа(с).


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#12  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 16:05)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tuner
"Зенит" и без него станет чемпионом.

может сначала табличку вырежем smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#11  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:04)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодца, не теряет присутствие духа!
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#10  yuri  спб (Сегодня, 16:00)
  • -4
  •  (4)

Цитата: Медведь Русский
в ответ на это лишь стоит заметить, что единственный проваливший допинг-тесты футболист в России - это Егор Титов.

И команда бромонтановая поджучивши хвосты пошли к админресурсу и он их спас. Это правда а не пасквили что варят борщами в Тарасовке им. Люди не идиоты, как бы они ни хотели. Куй им.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#9  Медведь Русский   (Сегодня, 15:54)
  • 0
  •  (10)

Цитата: Пивовед
8 июля 2017
«Зенит» подписал контракт с провалившим допинг-тест аргентинцем Дриусси

в ответ на это лишь стоит заметить, что единственный проваливший допинг-тесты футболист в России - это Егор Титов.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#8  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 15:50)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Ты сначала выберись из тюрьмы, дурилка картоная.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 15:48)
  • -4
  •  (4)

Анатолий Бышовец по этому поводу с усмешкой заметил:

- У руководства "Зенита" просто не хватило ума промолчать, как все. Сами себя и выдали.

Кот ядовито улыбаясь , разорвал пасквиль. Попрошу обращаться не ко мне с этой куетой а к моему заместителю в Баварии. Стряпня тухлая, сэр. И мимолетом заметил скучно- Дети не читайте советских газет до обеда(с).


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  tuner   (Сегодня, 15:43)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
"Зенит" и без него станет чемпионом. А уж какая экономия средств!
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
#5  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:39)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Ты сначала себе хотя бы помоги, "лучезарный отпимист", епть...


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#4  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:39)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
лицемеры крестным ходом шли и несли триптихи . Кот сплюнул- до чего лживое племя. Каски нацепили не свои, бороды отрастили , а юбки забыли снять.

8 июля 2017
«Зенит» подписал контракт с провалившим допинг-тест аргентинцем Дриусси


27 марта 2002 - 00:00
Едят ли в "Зените" допинг?



В футбольных кругах недвусмысленно намекают на то, что "бронзовый" успех питерского "Зенита" в прошлом сезоне напрямую связан с фармакологией. Уж очень резво носились по полю (причем даже на исходе матчей!) подопечные Юрия Морозова.

Зенит испугался допинг-контроля
- Обычные витамины такого эффекта дать не могут, - считает бывший футболист сборной России Дмитрий Кузнецов, играющий нынче в "Торпедо-ЗИЛ". - Когда я вышел на поле против "Зенита", то был поражен. Соперники бегали, как угорелые, совершали затяжные рывки в конце встречи, когда сил уже нет. Я не буду утверждать, что в "Зените" применяют допинг, но очень на это похоже.

Главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев косвенно дал понять, что он тоже сомневается в чистоте нашего футбола. За три тура до финиша чемпионата-2001 Романцев предложил после каждого матча проводить допинг-контроль. Это было как раз перед важнейшим поединком "Спартак" - "Зенит". Тренеры других команд вроде бы не возражали против контроля, но и не поддержали призыв. А пресс-служба "Зенита" на предложение Романцева тут же отреагировала: мол, что это такое? Зачем нужен допинг-контроль - у нас в команде все чисто. Хотя Романцев в своем заявлении "Зенит" вообще не упоминал.

Анатолий Бышовец по этому поводу с усмешкой заметил:

- У руководства "Зенита" просто не хватило ума промолчать, как все. Сами себя и выдали.

Бышовец, кстати, напомнил, что Юрий Морозов долгое время работал в киевском "Динамо" - на пару с Валерием Лобановским. И прошел у того хорошую школу. А Лобановский, по словам Бышовца, еще 20 лет назад в тренировочном процессе вовсю использовал стимуляторы. И нагрузку игрокам давал бешеную, и про таблеточки с ампулами не забывал.

Злые языки говорят, что президент "Зенита" Виталий Мутко потребовал от Юрия Морозова прекратить эксперименты с лекарственными стимуляторами. Морозов якобы обиделся и пригрозил, что, если будут лезть в его тренерскую кухню, он подаст в отставку. Слухи об уходе Морозова просочились в прессу. Однако Юрий Андреевич остался на своем посту. Любопытно, останется ли прежней его тренерская методика…


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 15:30)
  • -3
  •  (15)

Цитата: Пивовед
не админресурс, ни разу, што вы...

Бромонтановые лицемеры крестным ходом шли и несли триптихи . Кот сплюнул- до чего лживое племя. Каски нацепили не свои, бороды отрастили , а юбки забыли снять.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:26)
  • +1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Makc33
Я тоже помогу, добавил Миллер


они Дюкова главой РФС ставят.
предварительно согласовав его кандидатуру с замом Путина.

не админресурс, ни разу, што вы...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  Makc33   (Сегодня, 15:22)
  • +2
  •  (16)

Я тоже помогу, добавил Миллер
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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