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Курбан Бердыев: при подготовке к "Спартаку", будем брать в расчет их игру с "Рейнджерс"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал, как будет готовить свою команду к матчу со "Спартаком".

"Как правило, команды после смены тренера играют первые туры на эмоциональном подъеме. Я думаю, "Спартак" будет так же играть, что показала игра в Шотландии, где они достаточно активно играли.

Думаю, что при подготовке будем брать за основу как раз их матч против "Рейнджерс", — приводит слова Бердыева официальный сайт "Рубина".
Теги: Спартак Рейнджерс Рубин Бердыев
Сегодня, 12:40
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