Дмитрий Парфенов: переживаем, что дома не выиграли

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против "Уфы" (1:1).- Боевая игра. Понимали, что соперник играет на контратаках, на стандартах. Терпеливо играли. Не сказать, что матч получился провальным. Переживаем, что дома не выиграли, но от этого легче не станет, надо двигаться дальше.- Контроль присутствовал, никаких проблем. Вопрос по карточке у меня тоже есть. Считаем, что не заслуживал Фидлер этой карточки. Хотели выиграть игру, отсюда эмоции. Хотелось выиграть – истерик не было.