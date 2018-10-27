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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дмитрий Парфенов: переживаем, что дома не выиграли
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против "Уфы" (1:1).
- Боевая игра. Понимали, что соперник играет на контратаках, на стандартах. Терпеливо играли. Не сказать, что матч получился провальным. Переживаем, что дома не выиграли, но от этого легче не станет, надо двигаться дальше.
- Что случилось в концовке матча, команда потеряла контроль над эмоциями?
- Контроль присутствовал, никаких проблем. Вопрос по карточке у меня тоже есть. Считаем, что не заслуживал Фидлер этой карточки. Хотели выиграть игру, отсюда эмоции. Хотелось выиграть – истерик не было.
- Боевая игра. Понимали, что соперник играет на контратаках, на стандартах. Терпеливо играли. Не сказать, что матч получился провальным. Переживаем, что дома не выиграли, но от этого легче не станет, надо двигаться дальше.
- Что случилось в концовке матча, команда потеряла контроль над эмоциями?
- Контроль присутствовал, никаких проблем. Вопрос по карточке у меня тоже есть. Считаем, что не заслуживал Фидлер этой карточки. Хотели выиграть игру, отсюда эмоции. Хотелось выиграть – истерик не было.
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