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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Пуцко: все понимают, что нужны победы, мы внизу таблицы
Защитник "Уфы" Александр Пуцко прокомментировал ничью с "Уралом" (1:1).
- Тяжелый матч, ничья закономерна. И у них были моменты, и у нас. Равная игра.
- Второй гостевой матч вы после начала второго матчи садитесь.
- Понятно, что они играют дома, всеми силами идут вперед, заставляли нас опускаться. Но при этом у нас должны быть хорошие контратаки. Сегодня так и было.
- В эпизоде с пропущенным голом что случилось?
- Был угловой, Бикфалви головой пробил. Нужно посмотреть на повторе, как располагались игроки. Тяжело сказать.
- Как оцените выступление "Уфы"?
- Все понимают, что нужны победы, мы внизу таблицы.
Rusfootball.info
- Тяжелый матч, ничья закономерна. И у них были моменты, и у нас. Равная игра.
- Второй гостевой матч вы после начала второго матчи садитесь.
- Понятно, что они играют дома, всеми силами идут вперед, заставляли нас опускаться. Но при этом у нас должны быть хорошие контратаки. Сегодня так и было.
- В эпизоде с пропущенным голом что случилось?
- Был угловой, Бикфалви головой пробил. Нужно посмотреть на повторе, как располагались игроки. Тяжело сказать.
- Как оцените выступление "Уфы"?
- Все понимают, что нужны победы, мы внизу таблицы.
Rusfootball.info
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