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Александр Пуцко: все понимают, что нужны победы, мы внизу таблицы

Защитник "Уфы" Александр Пуцко прокомментировал ничью с "Уралом" (1:1).

- Тяжелый матч, ничья закономерна. И у них были моменты, и у нас. Равная игра.

- Второй гостевой матч вы после начала второго матчи садитесь.

- Понятно, что они играют дома, всеми силами идут вперед, заставляли нас опускаться. Но при этом у нас должны быть хорошие контратаки. Сегодня так и было.

- В эпизоде с пропущенным голом что случилось?

- Был угловой, Бикфалви головой пробил. Нужно посмотреть на повторе, как располагались игроки. Тяжело сказать.

- Как оцените выступление "Уфы"?

- Все понимают, что нужны победы, мы внизу таблицы.

Rusfootball.info
Теги: Пуцко Уфа Урал
Сегодня, 17:08
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