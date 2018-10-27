Александр Пуцко: все понимают, что нужны победы, мы внизу таблицы

Защитник "Уфы" Александр Пуцко прокомментировал ничью с "Уралом" (1:1).- Тяжелый матч, ничья закономерна. И у них были моменты, и у нас. Равная игра.- Понятно, что они играют дома, всеми силами идут вперед, заставляли нас опускаться. Но при этом у нас должны быть хорошие контратаки. Сегодня так и было.- Был угловой, Бикфалви головой пробил. Нужно посмотреть на повторе, как располагались игроки. Тяжело сказать.- Все понимают, что нужны победы, мы внизу таблицы.