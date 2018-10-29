Александр Панов: какой смысл Карпину вновь окунаться в атмосферу "Спартака"?

Экс-игрок "Зенита" Александр Панов отметил, что не верит в слухи о возможном назначении Валерия Карпина в "Спартак".Какой смысл Карпину вновь окунаться в такую атмосферу? Расставание получилось не самым гладким. Глупо ждать чего-то нового от сотрудничества Карпина с Федуном, это уже пройденный этап. Я не верю в эти слухи", - заявил Панов.