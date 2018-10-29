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Александр Панов: какой смысл Карпину вновь окунаться в атмосферу "Спартака"?

Экс-игрок "Зенита" Александр Панов отметил, что не верит в слухи о возможном назначении Валерия Карпина в "Спартак".

Какой смысл Карпину вновь окунаться в такую атмосферу? Расставание получилось не самым гладким. Глупо ждать чего-то нового от сотрудничества Карпина с Федуном, это уже пройденный этап. Я не верю в эти слухи", - заявил Панов.

"СЭ"
Теги: Панов Карпин Спартак
Сегодня, 16:48
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(3)
#9  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:56)
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DimonYA
будет всегда в топе новостей )

Предатель? О, да!

Цитата: Мизантроп
Дай Бог, чтоб всё у них срослось и Кононов в свинячье дерьмо не вляпался!

свинячье дерьмо неотвратимо - для ВСЕХ "желающих"! smile


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#8  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 17:37)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
будет всегда в топе новостей )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#7  utekay  Россия (Сегодня, 17:22)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
да уж...атмосферка та ещё тухлятина


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  Realist2000   (Сегодня, 17:08)
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  •  (7)

Смысл будет если Карпин получит гарантии от ХОЗЯИНА клуба,а не его зиц-председателя...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#5  Мизантроп  Деревня Гадюкино (Сегодня, 17:05)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Дай Бог, чтоб всё у них срослось и Кононов в свинячье дерьмо не вляпался!
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
#4  ajax101  Москва (Сегодня, 17:03)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pfkegjbl 2
Бабло. В Спартаке он заработает за пол года как в Ростове за пару лет.


А через полгода снова безработный?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 17:00)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Смысл есть всегда. Карпин на этом ничего не потеряет.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Riders1990  bunker (Сегодня, 16:55)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
pfkegjbl 2,
У Валеры думаю и так с баблом нет напрягов.Бизнес в Испании,волейбольная команда.В этой ситуации нервы дороже.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#1  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 16:53)
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  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Бабло. В Спартаке он заработает за пол года как в Ростове за пару лет.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
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