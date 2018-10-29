Егор Сорокин забил гол спустя пять секунд после выхода на поле

"Рубин" смог уйти от поражения в матче 12-го тура РПЛ против "Спартака".Гол забил вышедший на замену защитник Егор Сорокин. Ему потребовалось для этого пять секунд нахождения на поле.