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Егор Сорокин забил гол спустя пять секунд после выхода на поле

"Рубин" смог уйти от поражения в матче 12-го тура РПЛ против "Спартака".

Гол забил вышедший на замену защитник Егор Сорокин. Ему потребовалось для этого пять секунд нахождения на поле.
Теги: Сорокин Рубин Спартак
Вчера, 22:53
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5
(4)
#5  Batman   (Вчера, 23:59)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zamba
простой Петербургский парень, за пять секунд зажарил свининку с судейкой

Сорри, а почему он не в Питере?
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#4  Charodei  Борзя (Вчера, 23:56)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Это наверное,рекорд РПЛ,как минимум.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Вчера, 23:12)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Во всём виноват багаж Аленичева smirk
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  Zamba  Санкт-Петербург (Вчера, 23:00)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
простой Петербургский парень, за пять секунд зажарил свининку с судейкой


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#1  leopold366  г. Петрозаводск (Вчера, 22:58)
  • -1
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online

Рубиновые буду помнить этот гол, как гол Рязанцева Барсе. Это нельзя не только улучшить, но и повторить.
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
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