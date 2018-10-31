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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Аленичев: отставка? Вопрос к руководству
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после поражения в 1/8 финала Кубка России от "Локомотива" (1:4) ответил на вопрос о возможной отставке, передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
– Буду очень краток. Думаю, что победила более сильная команда, с большим преимуществом. Единственное, что неприятно, это то, что три из четырех мы привезли сами себе. А так футболисты "Локомотива" более мастеровитые. Такого мастерства как у Миранчуков или Фернандеша, у нас нет. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать "Локомотиву" хорошо сыграть в Португалии с "Порту" в Лиге Чемпионов, думаю, у них еще есть шанс зацепиться за выход из группы.
– Готовы подать в отставку в ближайшее время?
– У нас есть руководители клуба, это вопрос к ним.
- После отставки Карреры из "Спартака" его все защищают. Почему за вас не вступались после вашей отставки?
- Без комментариев (Улыбается).
– Видите варианты, ресурсы как исправить ситуацию?
– Не считаю, что положение безнадежно, прошло только 12-ть туров. Конечно, мы будем работать с тем, что мы имеем в наличии. Если позволят финансовые возможности, в зимнюю паузу сможем сделать точечные усиления. Игроки которые пришли, пришли к нам бесплатно. Я оптимист по жизни и считаю, что мы можем поправить эту ситуацию. Если футболисты думают, что это должен сделать только я, они ошибаются. Мы – семья, и никто нам не поможет кроме нас самих.
– Буду очень краток. Думаю, что победила более сильная команда, с большим преимуществом. Единственное, что неприятно, это то, что три из четырех мы привезли сами себе. А так футболисты "Локомотива" более мастеровитые. Такого мастерства как у Миранчуков или Фернандеша, у нас нет. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать "Локомотиву" хорошо сыграть в Португалии с "Порту" в Лиге Чемпионов, думаю, у них еще есть шанс зацепиться за выход из группы.
– Готовы подать в отставку в ближайшее время?
– У нас есть руководители клуба, это вопрос к ним.
- После отставки Карреры из "Спартака" его все защищают. Почему за вас не вступались после вашей отставки?
- Без комментариев (Улыбается).
– Видите варианты, ресурсы как исправить ситуацию?
– Не считаю, что положение безнадежно, прошло только 12-ть туров. Конечно, мы будем работать с тем, что мы имеем в наличии. Если позволят финансовые возможности, в зимнюю паузу сможем сделать точечные усиления. Игроки которые пришли, пришли к нам бесплатно. Я оптимист по жизни и считаю, что мы можем поправить эту ситуацию. Если футболисты думают, что это должен сделать только я, они ошибаются. Мы – семья, и никто нам не поможет кроме нас самих.
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