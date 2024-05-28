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"Рубин" объявил о подписании двухгодичного контракта с Рахимовым

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Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов продлил контракт с клубом до 2026 года.
Фото: ФК "Рубин"
Официальный телеграм-канал казанского "Рубина" сообщил о подписании нового контракта с 59-летним главным тренером команды Рашидом Рахимовым. Как сообщается, новое соглашение со специалистом подписано сроком на два года.

В сезоне-2023/2024 вернувшийся в Российскую премьер-лигу под руководством Рахимова "Рубин" занял итоговое восьмое место, набрав 42 очка в 30 матчах.

Рубин Рашид Рахимов
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