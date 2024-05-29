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"Матч ТВ": защитник сборной Эквадора Джон Эспиноса заинтересовал топ-клуб РПЛ

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Правый защитник Джон Эспиноса может продолжить карьеру в России.
Фото: Getty Images
Правый защитник швейцарского клуба "Лугано" и сборной Эквадора Джон Эспиноса может продолжить карьеру в РПЛ. По данным "Матч ТВ", интерес к 25-летнему латералю проявляет клуб, финишировавший в топ-5 чемпионата России. Контракт Эспиносы с "Лугано" истекает летом 2024-го года, что позволит осуществить его трансфер на бесплатной основе.

В активе Эспиносы два матча в составе национальной сборной Эквадора. Всего в текущем сезоне защитник принял участие в 47-ми матчах во всех турнирах, из которых 6 - в Лиге Конференций. На счету Эспиносы 2 гола и 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает защитника в 800 тысяч евро.

Российские трансферы Лугано Сборная Эквадора
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